«Нью-Йорк Айлендерс» подписали контракт с 36-летним вратарём Шнайдером
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» подписал контракт с вратарём Кори Шнайдером, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 36-летним американцем рассчитано на один год. По итогам подписания двустороннего контракта зарплата игрока составит $ 750 тыс. за сезон в НХЛ и $ 400 тыс., в случае, если игрок проведёт матчи в АХЛ.
В минувшем сезоне Шнайдер провёл один матч в регулярном чемпионате НХЛ за «островитян», в котором пропустил три шайбы. В АХЛ на его счету 30 игр, процент отражённых бросков составил 92,1%.
Всего за карьеру в НХЛ голкипер выступал за «Ванкувер», «Нью Джерси» и «Нью-Йорк Айлендерс», в общей сложности проведя в лиге 410 матчей с процентом отражённых бросков 91,8%.
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