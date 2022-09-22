Епанчинцев — о поражении в матче с «Салаватом»: могли спокойно забрать ещё одно очко

Главный тренер хабаровского «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал второе подряд поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:3 бул.).

«Хорошее начало, повели в счёте. К сожалению, допустили две глупейшие позиционные ошибки, после которых пропустили два гола. Игра сразу перешла в другое русло, соперник завладел инициативой. Радует то, что ребята нашли в себе силы в пятом матче через день. Движение сразу появилось, раскрепостились – это больше психологический момент. Создавали неплохие моменты, которые, к сожалению, не реализовали.

Получился хороший овертайм, четыре опасных момента… Проиграли по буллитам. Буллиты – это продолжение игры. В совокупности это всё вылилось в этот результат. Могли спокойно забрать ещё одно очко. Тяжёлый вопрос, когда мы сможем увидеть травмированных игроков. Ребята лечатся, возможно, на выезде кто-то сыграет», — цитирует главного тренера официальный сайт КХЛ.