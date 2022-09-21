«Салават Юлаев» продлил победную серию, обыграв «Амур» по буллитам

В Хабаровске на «Платинум-Арене» завершился матч Фонбет Чемпионата КХЛ между местным «Амуром» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Победу по буллитам одержал «Салават» со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).

На 7-й минуте матча счёт открыл Ярослав Лихачёв с передач Александра Шарова и Евгения Оксентюка. На 18-й минуте счёт сравнял Александр Хмелевски с передач Николая Кулёмина и Ивана Дроздова. На последней минуте первого периода вывел вперёд гостей Сергей Шмелёв с передачи Александра Кадейкина. На последей минуте второго периода счёт сравнял Кэмерон Ли. Решающий буллит оформил Сергей Шмелёв.

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Следующий матч хабаровский «Амур» проведёт в гостях с ХК «Сочи» 25 сентября. Уфимский «Салават Юлаев» 24 сентября примет дома минское «Динамо».