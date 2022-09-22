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Лучший снайпер «Далласа» Робертсон пропустит начало тренировочного сбора команды

Лучший снайпер «Далласа» Робертсон пропустит начало тренировочного сбора команды
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Лучший снайпер «Далласа» по итогам прошлого сезона Джейсон Робертсон пропустит начало тренировочного сбора, потому что команда и ограниченно свободный агент не договорились о новом контракте, сообщает The Score.

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл заявил, что в течение последних двух недель велись постоянные переговоры с Робертсоном и его представителями. Нилл не сказал, что помешало обеим сторонам прийти к соглашению, добавив, что состоялись «очень хорошие обсуждения».

Нилл сказал, что «Старз» открыты для долгосрочного продления или заключения контракта-моста с Робертсоном, который в прошлом сезоне был одним из лучших игроков команды вместе с ветераном Джо Павелски и Роопе Хинцем. В сумме они набрали 232 очка, что стало вторым результатом в истории франшизы для трио.

В прошлом регулярном сезоне НХЛ 23-летний нападающий забил 41 гол и сделал 38 результативных передач, набрав 79 очков в 74 играх.

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