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«Нефтехимик» расторг контракты с двумя игроками

«Нефтехимик» расторг контракты с двумя игроками
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Нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракты с вратарём Алексеем Мурыгиным и нападающим Самуэлем Бучеком, сообщает официальный телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги.

Летом «Нефтехимик» объявил о о подписании контракта с голкипером Мурыгиным. Соглашение с 35-летним вратарём было рассчитано сроком на один год. Прошедший сезон Континентальной хоккейной лиги Мурыгин провёл в нижегородском «Торпедо». На его счету семь матчей в регулярном чемпионате, в которых он отразил 94,5% бросков при коэффициенте надёжности 1,39.

Самуэль Бучек перешёл в нижнекамскую команду также летом. В начале сезона наставник «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказывал, что словацкий нападающий пришёл в клуб «без предсезонной подготовки, и видно, что ему тяжело вкатиться».

После восьми игр «Нефтехимик» занимает последнюю строчку в таблице Востока, не одержав ни одной победы.

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Источник: вратарь Эмиль Гарипов продолжит карьеру в «Нефтехимике»
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