«Нефтехимик» расторг контракты с двумя игроками

Нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракты с вратарём Алексеем Мурыгиным и нападающим Самуэлем Бучеком, сообщает официальный телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги.
Летом «Нефтехимик» объявил о о подписании контракта с голкипером Мурыгиным. Соглашение с 35-летним вратарём было рассчитано сроком на один год. Прошедший сезон Континентальной хоккейной лиги Мурыгин провёл в нижегородском «Торпедо». На его счету семь матчей в регулярном чемпионате, в которых он отразил 94,5% бросков при коэффициенте надёжности 1,39.
Самуэль Бучек перешёл в нижнекамскую команду также летом. В начале сезона наставник «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказывал, что словацкий нападающий пришёл в клуб «без предсезонной подготовки, и видно, что ему тяжело вкатиться».
После восьми игр «Нефтехимик» занимает последнюю строчку в таблице Востока, не одержав ни одной победы.
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