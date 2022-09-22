Источник: вратарь Эмиль Гарипов продолжит карьеру в «Нефтехимике»
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Вратарь Эмиль Гарипов продолжит карьеру в «Нефтехимике». Нижнекамский клуб предложил контракт вратарю до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает портал «Бизнес ONLINE».
«Трактор» поместил голкипера в список отказов, откуда все клубы КХЛ в течение 48 часов могут его забрать.
Ранее сообщалось, что вратарь хочет вернуться в казанский «Ак Барс», с которым он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/2018.
В сезоне-2022/2023 Гарипов провёл за челябинский «Трактор» два матча. На его счету 77,8% отражённых бросков с коэффициентом надёжности 4,84. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги голкипер сыграл 300 матчей, одержал 163 победы, процент отражённых бросков — 93%, коэффициент надёжности — 1,97.
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