Федерация хоккея Франции не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в КХЛ. Об этом сообщает французское издание L’Équipe.
На данный момент в КХЛ выступают два француза: нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста и защитник «Нефтехимика» Йоанн Овитю. Нападающий провёл за сборную в общей сложности 61 матч, игрок обороны принял участие в 102 матчах национальной команды.
Да Коста в этом сезоне КХЛ в десяти матчах набрал 12 очков — забил пять шайб и отдал семь результативных передач. Показатель полезности нападающего составил «+8». Форвард занимает третью строчку среди лучших бомбардиров КХЛ. Нападающий не играл за сборную Франции на чемпионатах мира с 2018 года. Игрок принимал участие в квалификации к Олимпийским играм – 2022.
За семь проведённых матчей текущего сезона КХЛ Овитю отметился одной результативной передачей и двумя минутами штрафа. Показатель полезности игрока обороны составил «-2».
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