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«Он выглядит сильным. И он голоден». Тренер «Питтсбурга» высказался о форме Малкина

«Он выглядит сильным. И он голоден». Тренер «Питтсбурга» высказался о форме Малкина
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мыслями о 36-летнем российском нападающем команды Евгении Малкине.

«На мой взгляд, у нас лучшее ядро, с которым я когда-либо работал. Эти ребята стремятся к победе. Они голодны. Это видно по их уровню физической подготовки на льду после первого дня. Я знаю, что они взволнованы.

Малкин выглядит сильным. Он в хорошей форме. Он в хорошем состоянии. И он голоден», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Текущим летом Малкин согласился заключить новый контракт с «Питтсбургом» на четыре года и общую сумму $ 24,4 млн ($ 6,1 млн в год). В прошедшем сезоне Евгений провёл 41 матч в регулярке и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф на его счету три шайбы и три передачи в семи встречах серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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