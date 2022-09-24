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Северсталь — Барыс. Прямая трансляция
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17:20 Мск
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«Северсталь» дома уверенно обыграла астанинский «Барыс»

«Северсталь» дома уверенно обыграла астанинский «Барыс»
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Череповецкая «Северсталь» прервала серию поражений из трёх матчей, обыграв дома астанинский «Барыс» — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).

В первом периоде на третьей минуте счёт открыл нападающий череповчан Дмитрий Моисеев с передач Максима Колмыкова и Макара Хабарова. За 29 секунд до конца первого периода счёт сравнял нападающий «Барыса» Антон Сагадеев с передач Джереми Бракко и Никиты Михайлиса.

На второй минуте второго периода Кирилл Пилипенко с передач Даниила Вовченко и Робина Пресса вывел «Северсталь» вперёд. Третью шайбу череповчан на пятой минуте второго периода забил Руслан Абросимов с передач Егора Морозова и Адама Лишки. Через четыре минуты Александр Петунин с передач Макара Хабарова и Михаила Тихонова довёл счёт до крупного. Вторую шайбу «Барыса» на 19-й минуте второго периода забил Джереми Бракко с передач Джесси Грэма и Никиты Михайлиса. Пятую шайбу «Северстали в матче на девятой минуте третьего периода забил Дмитрий Моисеев с передач Давида Думбадзе и Максима Колмыкова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2022, суббота. 17:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 2
Барыс
Астана
1:0 Моисеев (Колмыков, Хабаров) – 02:02 (5x5)   1:1 Сагадеев (Бракко, Михайлис) – 19:31 (5x5)   2:1 Пилипенко (Вовченко, Пресс) – 21:40 (5x4)   3:1 Абросимов (Морозов, Лишка) – 24:28 (5x4)   4:1 Петунин (Хабаров, Тихонов) – 28:09 (5x5)   4:2 Бракко (Грэм, Михайлис) – 38:56 (5x4)   5:2 Моисеев (Думбадзе, Колмыков) – 48:42 (5x5)

Следующий матч «Северсталь» проведёт дома с владивостокским «Адмиралом» (26 сентября, 19:00 мск). «Барыс» сыграет с «Локомотивом» в гостях (26 сентября, 19:30 мск).

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