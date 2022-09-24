«Северсталь» дома уверенно обыграла астанинский «Барыс»

Череповецкая «Северсталь» прервала серию поражений из трёх матчей, обыграв дома астанинский «Барыс» — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).

В первом периоде на третьей минуте счёт открыл нападающий череповчан Дмитрий Моисеев с передач Максима Колмыкова и Макара Хабарова. За 29 секунд до конца первого периода счёт сравнял нападающий «Барыса» Антон Сагадеев с передач Джереми Бракко и Никиты Михайлиса.

На второй минуте второго периода Кирилл Пилипенко с передач Даниила Вовченко и Робина Пресса вывел «Северсталь» вперёд. Третью шайбу череповчан на пятой минуте второго периода забил Руслан Абросимов с передач Егора Морозова и Адама Лишки. Через четыре минуты Александр Петунин с передач Макара Хабарова и Михаила Тихонова довёл счёт до крупного. Вторую шайбу «Барыса» на 19-й минуте второго периода забил Джереми Бракко с передач Джесси Грэма и Никиты Михайлиса. Пятую шайбу «Северстали в матче на девятой минуте третьего периода забил Дмитрий Моисеев с передач Давида Думбадзе и Максима Колмыкова.

Следующий матч «Северсталь» проведёт дома с владивостокским «Адмиралом» (26 сентября, 19:00 мск). «Барыс» сыграет с «Локомотивом» в гостях (26 сентября, 19:30 мск).