Форвард «Рейнджерс» Кравцов: я определённо наделал много шума в прошлом

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов высказался о возвращении в клуб НХЛ.

«Я определённо наделал много шума в прошлом, поэтому необходимо немного искупить свою вину», — цитирует Кравцова известный журналист Ларри Брукс в одной из своей социальных сетей.

Напомним, нападающий Кравцов заключил одностороннее соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс» сроком на один год этим летом.

В прошедшем сезоне 22-летний хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за челябинский «Трактор». В регулярном чемпионате он провёл 19 матчей, набрав 13 (6+7) очков при полезности «+4». В плей-офф Кравцов принял участие в 15 встречах, заработав 10 (7+3) баллов при общей полезности «-3».



Ранее форвард провёл 20 матчей за «синерубашечников» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги – 2021/2022, в которых набрал четыре (2+2) очка при показателе полезности «-6». В октябре 2021 года Кравцов был отдан в аренду в Челябинск после отказа отправиться в фарм-клуб АХЛ.