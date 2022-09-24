Форвард «Рейнджерс» Кравцов: я определённо наделал много шума в прошлом

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов высказался о возвращении в клуб НХЛ.
«Я определённо наделал много шума в прошлом, поэтому необходимо немного искупить свою вину», — цитирует Кравцова известный журналист Ларри Брукс в одной из своей социальных сетей.
Напомним, нападающий Кравцов заключил одностороннее соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс» сроком на один год этим летом.
В прошедшем сезоне 22-летний хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за челябинский «Трактор». В регулярном чемпионате он провёл 19 матчей, набрав 13 (6+7) очков при полезности «+4». В плей-офф Кравцов принял участие в 15 встречах, заработав 10 (7+3) баллов при общей полезности «-3».
Ранее форвард провёл 20 матчей за «синерубашечников» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги – 2021/2022, в которых набрал четыре (2+2) очка при показателе полезности «-6». В октябре 2021 года Кравцов был отдан в аренду в Челябинск после отказа отправиться в фарм-клуб АХЛ.
- 24 сентября 2022
-
21:37
-
21:35
-
21:25
-
21:17
-
20:57
-
20:50
-
20:46
-
20:42
-
20:38
-
20:32
-
20:12
-
20:07
-
19:48
-
19:44
-
19:18
-
19:00
-
18:57
-
18:43
-
18:17
-
18:10
-
18:00
-
17:31
-
17:16
-
17:02
-
16:21
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:25
-
14:56
-
14:29
-
13:48
-
13:26
-
12:55
-
12:37