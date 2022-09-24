Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Рейнджерс» Кравцов: я определённо наделал много шума в прошлом

Форвард «Рейнджерс» Кравцов: я определённо наделал много шума в прошлом
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов высказался о возвращении в клуб НХЛ.

«Я определённо наделал много шума в прошлом, поэтому необходимо немного искупить свою вину», — цитирует Кравцова известный журналист Ларри Брукс в одной из своей социальных сетей.

Напомним, нападающий Кравцов заключил одностороннее соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс» сроком на один год этим летом.

В прошедшем сезоне 22-летний хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за челябинский «Трактор». В регулярном чемпионате он провёл 19 матчей, набрав 13 (6+7) очков при полезности «+4». В плей-офф Кравцов принял участие в 15 встречах, заработав 10 (7+3) баллов при общей полезности «-3».

Ранее форвард провёл 20 матчей за «синерубашечников» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги – 2021/2022, в которых набрал четыре (2+2) очка при показателе полезности «-6». В октябре 2021 года Кравцов был отдан в аренду в Челябинск после отказа отправиться в фарм-клуб АХЛ.

Новость по теме
Главный тренер «Рейнджерс» сообщил, что Кравцов будет играть в одном звене с Панариным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022