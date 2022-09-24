Хоккейный агент Мильштейн: НХЛ не будет прогибаться под политические вопросы

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн прокомментировал вынесенные в Прагу матчи регулярного чемпионата НХЛ и возможный недопуск в них россиян.

«Как обстоят дела с визитом «Сан‑Хосе» и «Нэшвилла» в Прагу? В данное время на повестке дня активно обсуждается безопасность российских игроков. Лига ставит этот вопрос выше денег. НХЛ не будет прогибаться под политические вопросы. Но НХЛ должна быть полностью уверена, что безопасность игроков, в том числе россиян, будет обеспечена в Чехии», — сказал Мильштейн «Матч ТВ».

Напомним, 7 и 8 октября команды должны встретиться в Праге. Ранее в чешском МИДе сообщали, что не намерены пускать российских хоккеистов в страну.

Дело касается в общей сложности восьми россиян, которые выступают за «акул» и «хищников». В составе «Нэшвилла» это вратарь Ярослав Аскаров, нападающие Яков Тренин и Егор Афанасьев. В составе «Сан-Хосе» пять игроков с российским паспортом. Это защитник Артемий Князев и нападающие Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.