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«Сент-Луис» обыграл «Аризону» в предсезонном матче. В игре было забито девять шайб

«Сент-Луис» обыграл «Аризону» в предсезонном матче. В игре было забито девять шайб
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Завершился предсезонный матч сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Уичито (США) на стадионе «Интраст Банк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

В составе победителей забитыми шайбами отличились Мэтью Кессел, а также по два гола на свой счёт записали Джейк Нейборс и Логан Браун.

У «Аризоны» забивали Ник Ритчи, Милош Келемен, Баретт Хэйтон, а также Матиас Матччелли.

Напомним, в других предсезонных матчах «Филадельфия» обыграла «Бостон», а «Торонто» уступил «Оттаве».

Напомним, новый сезон Национальной хоккейной лиги начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
25 сентября 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс – 01:44 (5x5)   1:1 Ритчи (Хэйтон, Шмальц) – 04:51 (5x4)   1:2 Браун (Фрк, Нейборс) – 17:17 (5x5)   2:2 Kelemen (Geekie) – 21:18 (5x5)   2:3 Нейборс (Перунович, Питлик) – 22:17 (5x4)   3:3 Хэйтон (Кассиан, Ритчи) – 28:12 (5x5)   4:3 Маччелли (Шмальц, Хэйтон) – 49:54 (5x4)   4:4 Kessel (Перунович, Питлик) – 53:15 (5x5)   4:5 Браун – 55:50 (5x5)
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