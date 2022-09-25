«Сент-Луис» обыграл «Аризону» в предсезонном матче. В игре было забито девять шайб

Завершился предсезонный матч сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Уичито (США) на стадионе «Интраст Банк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.



В составе победителей забитыми шайбами отличились Мэтью Кессел, а также по два гола на свой счёт записали Джейк Нейборс и Логан Браун.

У «Аризоны» забивали Ник Ритчи, Милош Келемен, Баретт Хэйтон, а также Матиас Матччелли.

Напомним, в других предсезонных матчах «Филадельфия» обыграла «Бостон», а «Торонто» уступил «Оттаве».

Напомним, новый сезон Национальной хоккейной лиги начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».