Тафгай «Куньлуня» Хант: КХЛ теперь не такая, как два года назад

Тафгай китайского «Куньлунь Ред Стар» Гарет Хант рассказал как за последние два года изменилась КХЛ.

«В КХЛ достаточно команд с приставкой топ. Непросто играть против таких команд. У них неплохие бюджеты, а потому собраны достаточно мастеровитые игроки. И для нас это своеобразный вызов – достойно показать себя в матчах с такими соперниками. Не случайно КХЛ – одна из лучших лиг в мире.

С каждым годом КХЛ только прогрессирует, потому что хоккей сам по себе развивается. Становится только быстрее, сильнее. Так что КХЛ теперь не такая, как два года назад. Игра прогрессирует», – приводит слова Ханта официальный сайт «Металлурга».

Напомним, недавно тафгай забил свой первый гол в КХЛ в матче с питерским СКА.