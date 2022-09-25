Тафгай «Куньлуня» Хант: КХЛ теперь не такая, как два года назад
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Тафгай китайского «Куньлунь Ред Стар» Гарет Хант рассказал как за последние два года изменилась КХЛ.
«В КХЛ достаточно команд с приставкой топ. Непросто играть против таких команд. У них неплохие бюджеты, а потому собраны достаточно мастеровитые игроки. И для нас это своеобразный вызов – достойно показать себя в матчах с такими соперниками. Не случайно КХЛ – одна из лучших лиг в мире.
С каждым годом КХЛ только прогрессирует, потому что хоккей сам по себе развивается. Становится только быстрее, сильнее. Так что КХЛ теперь не такая, как два года назад. Игра прогрессирует», – приводит слова Ханта официальный сайт «Металлурга».
Напомним, недавно тафгай забил свой первый гол в КХЛ в матче с питерским СКА.
Новость по темеТафгай «Куньлуня» Гарет Хант забил первый гол в КХЛ
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