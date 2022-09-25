Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тафгай «Куньлуня» Хант: КХЛ теперь не такая, как два года назад

Тафгай «Куньлуня» Хант: КХЛ теперь не такая, как два года назад
Комментарии

Тафгай китайского «Куньлунь Ред Стар» Гарет Хант рассказал как за последние два года изменилась КХЛ.

«В КХЛ достаточно команд с приставкой топ. Непросто играть против таких команд. У них неплохие бюджеты, а потому собраны достаточно мастеровитые игроки. И для нас это своеобразный вызов – достойно показать себя в матчах с такими соперниками. Не случайно КХЛ – одна из лучших лиг в мире.

С каждым годом КХЛ только прогрессирует, потому что хоккей сам по себе развивается. Становится только быстрее, сильнее. Так что КХЛ теперь не такая, как два года назад. Игра прогрессирует», – приводит слова Ханта официальный сайт «Металлурга».

Напомним, недавно тафгай забил свой первый гол в КХЛ в матче с питерским СКА.

Новость по теме
Тафгай «Куньлуня» Гарет Хант забил первый гол в КХЛ
«Драка — это не свет, который можно включить и выключить». Интервью с главным тафгаем КХЛ «Драка — это не свет, который можно включить и выключить». Интервью с главным тафгаем КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022