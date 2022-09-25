«Сверху виднее». Гатиятулин ответил на вопрос, наиграл ли «Трактор» на ничью с «Ак Барсом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3).
«Наверное, потребовалось время, чтобы войти в игру, первый период немного скованно сыграли. В перерыве поправили, указали на те моменты, где можем прибавить, и неплохо провели второй отрезок, повели в счёте. В третьем периоде подвели ненужные удаления, которыми соперник воспользовался. По самоотдаче ни к кому нет претензий, но нужно над игровой дисциплиной ещё поработать.
Хэммонд занимается по индивидуальной программе, ждём, когда он будет готов. На следующий матч точно нет. Проблемы в меньшинстве? Эта игра всей четвёрки и вратаря, наверное, надо поменьше сопернику давать шансов. Плюс у нас команда поменялась, эта роль выпала на новых ребят.
Наиграли ли мы на ничью? Здесь, как говорится, сверху виднее. Конечно, хочется побеждать, и побеждать чаще. Сегодня был неплохой матч, но надо работать аккуратнее», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 25 сентября 2022
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