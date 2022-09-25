Знарок: после «Спартака» был разговор. Но не с игроками, а между тренерами
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (3:2) сообщил, что у тренерского штаба казанцев состоялся разговор после игры со «Спартаком» (0:2).
«Не такой уж второй период провальный сегодня был, но были моменты, когда нас поджали. Согласен, что хорошее начало было, хорошие скорости. Долго не выходили с арены после «Спартака»? Разговор был, но не с игроками, а между тренерами», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В настоящий момент «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 13 очков после девяти матчей. В следующей игре подопечные Олега Знарка встретятся в гостях с «Салаватом Юлаевым» (27 сентября, 17:00 мск).
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