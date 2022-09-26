Наставник «Миннесоты» высказался о досрочном завершении игры Капризовым из-за повреждения

58-летний американский специалист Дин Эвасон, возглавляющий «Миннесоту Уайлд», высказался о досрочном завершении предсезонного матча с «Колорадо Эвеланш» (3:2 ОТ) российским нападающим Кириллом Капризовым, который не появлялся на льду в последние минуты основного времени и овертайма.

«Повреждение Капризова? С ним всё в порядке, несмотря на повреждение он провёл на льду ещё около трёх минут прежде чем ушёл в раздевалку», — приводит слова Эвасона корреспондент The Athletic Майкл Руссо в «Твиттере».

Напомним, всего 25-летний российский форвард Кирилл Капризов отыграл 16 минут 49 секунд и отметился также результативной передачей, помимо заброшенной шайбы. Он завершил встречу досрочно из-за повреждения, его коэффициент полезности составил – «-1».