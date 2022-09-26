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Р. Ротенберг выразил соболезнования в связи с гибелью людей при стрельбе в школе в Ижевске

Р. Ротенберг выразил соболезнования в связи с гибелью людей при стрельбе в школе в Ижевске
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Главный тренер СКА, вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в школе в Ижевске.

«Произошедшее этим утром в ижевской школе №88 – чудовищная трагедия, которая не может никого оставить равнодушным. Подобное не должно происходить нигде, ни в одном городе, ни в одной стране мира. Выражаю глубочайшие соболезнования родителям и близким погибших. Желаю здоровья, сил и стойкости всем пострадавшим», – написал Ротенберг в телеграм-канале.

Сегодня утром, 26 сентября, в Ижевске в школе №88 произошла стрельба. Официально известно о 13 погибших, среди них – семь детей. Ранено 14 детей и семь взрослых. Все хоккейные матчи в России сегодня начнутся с минуты молчания в память о погибших.

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