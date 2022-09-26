Воробьёв — о матче с «Нефтехимиком»: раненый зверь — он самый опасный

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:1).
«Большинство забило, меньшинство не пропустило, хорошо в очередной раз сыграл Эдди. Ребята отработали, силёнок уже не так много было. Наверное, поездка (на Дальний Восток. – Прим. «Чемпионата») накрыла нас в большей степени сегодня. Но взяли два очка.
Возвращение Голдобина? Четыре игры он пропустил. Первая игра, пока рано говорить. Видно было, что старался, в некоторых моментах был лучше, чем до этого. Но выводы делать рано. Да, попало Карри и Коробкину. Хоккей – контактный вид спорта. Это не теннис же. У нас клуб высоких задач. Если что-то случится с основными вратарями, то тогда дадим шанс Моисееву.
У нас была непростая поездка. Надеюсь, что ребята отдохнут денёк, потом соберёмся. Я говорил ребятам в раздевалке: раненый зверь – он самый опасный. С этими словами мы подойдём к игре с «Нефтехимиком».
Фисенко мог бы заступиться за партнёров? Есть счёт, если я посчитаю нужным, уверен, Миша это сделает. Просто так за кем-то гоняться мы не будем. Если будет смысл, то тогда Миша справится с заданием. Сегодня такого задания не было», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 26 сентября 2022
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