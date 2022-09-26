Бекстрём оценил состав «Вашингтона» перед новым сезоном НХЛ

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о составе клуба перед новым регулярным сезоном Национальной хоккейной лиги.



«Думаю, что состав команды выглядит хорошо. Те, кто пришёл, опытные хоккеисты. Дарси Кемпер – хороший вратарь, который выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо». Эрик Густафссон – опытный защитник с хорошим броском, который пригодится в большинстве. Приятно, что Маркус Юханссон продлил контракт. Это важный хоккеист для команды», – приводит слова Бекстрёма Expressen.



Напомним, новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 7 октября матчем между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». «Вашингтон» свой первый матч проведёт 13 октября, дома приняв «Бостон Брюинз».