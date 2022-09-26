Бекстрём оценил состав «Вашингтона» перед новым сезоном НХЛ
Поделиться
Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о составе клуба перед новым регулярным сезоном Национальной хоккейной лиги.
«Думаю, что состав команды выглядит хорошо. Те, кто пришёл, опытные хоккеисты. Дарси Кемпер – хороший вратарь, который выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо». Эрик Густафссон – опытный защитник с хорошим броском, который пригодится в большинстве. Приятно, что Маркус Юханссон продлил контракт. Это важный хоккеист для команды», – приводит слова Бекстрёма Expressen.
Напомним, новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 7 октября матчем между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». «Вашингтон» свой первый матч проведёт 13 октября, дома приняв «Бостон Брюинз».
Комментарии
- 26 сентября 2022
-
21:02
-
20:27
-
20:12
-
19:58
-
19:48
-
19:32
-
19:23
-
19:19
-
18:30
-
18:05
-
17:33
-
16:41
-
16:13
-
15:58
-
15:07
-
14:41
-
14:30
-
14:04
-
13:30
-
13:00
-
12:57
-
12:39
-
11:51
-
11:30
-
11:10
-
10:50
-
10:47
-
10:33
-
10:20
-
10:07
-
09:45
-
08:58
-
08:36
-
08:13
-
07:09
Партнерский контент