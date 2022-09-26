Р. Ротенберг — о победе над «Торпедо»: сработало пальтишко из колючей проволоки

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Торпедо» (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Важная игра для нас, ребята молодцы, выполнили установку, сыграли дисциплинированно, друг за друга. Где-то у нас пальтишко из колючей проволоки сработало и в зоне обороны, и в средней зоне, и в зоне атаки. Друг другу помогали, забили хорошие голы, помогали вратарю, сыграли на ноль. То, что нам нужно, — железобетонная оборона и яркая атака.
Можем улучшить реализацию голевых моментов, у нас было их очень много, должны были выигрывать с явным преимуществом. Будем отрабатывать реализацию. Продолжаем работать. 10 минут можно порадоваться, а уже послезавтра к нам приезжает серьёзный соперник, который сегодня обыграл «Северсталь». Готовимся, работаем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 27 сентября 2022
-
00:00
- 26 сентября 2022
-
23:57
-
23:54
-
23:35
-
23:32
-
23:27
-
23:19
-
23:12
-
23:09
-
23:07
-
23:05
-
22:58
-
22:56
-
22:54
-
22:47
-
22:32
-
22:23
-
22:08
-
21:58
-
21:53
-
21:35
-
21:16
-
21:02
-
20:27
-
20:12
-
19:58
-
19:48
-
19:32
-
19:23
-
19:19
-
18:30
-
18:05
-
17:33
-
16:41
-
16:13