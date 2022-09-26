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Р. Ротенберг — о победе над «Торпедо»: сработало пальтишко из колючей проволоки

Р. Ротенберг — о победе над «Торпедо»: сработало пальтишко из колючей проволоки
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Торпедо» (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Важная игра для нас, ребята молодцы, выполнили установку, сыграли дисциплинированно, друг за друга. Где-то у нас пальтишко из колючей проволоки сработало и в зоне обороны, и в средней зоне, и в зоне атаки. Друг другу помогали, забили хорошие голы, помогали вратарю, сыграли на ноль. То, что нам нужно, — железобетонная оборона и яркая атака.

Можем улучшить реализацию голевых моментов, у нас было их очень много, должны были выигрывать с явным преимуществом. Будем отрабатывать реализацию. Продолжаем работать. 10 минут можно порадоваться, а уже послезавтра к нам приезжает серьёзный соперник, который сегодня обыграл «Северсталь». Готовимся, работаем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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