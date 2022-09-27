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Три очка Джоша Ливо помогли «Сент-Луису» уверенно переиграть «Даллас»

Три очка Джоша Ливо помогли «Сент-Луису» уверенно переиграть «Даллас»
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Завершился предсезонный матч сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Первую шайбу в матче забросил Логан Браун на 14-й минуте. С пасами ему помогли Тайсон Гэлловэй и Джош Ливо. Удвоил преимущество гостей Ливо на последней минуте первого периода. Ему же ассистировали Логан Браун и Натан Уокер.

Позже в каждом из периодов гости забросили по одной шайбе. Сначала на 32-й минуте дубль оформил Ливо, а позже на 54-й установил окончательный счёт на табло Уилл Биттен.

Новый сезон Национальной хоккейной лиги начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
27 сентября 2022, вторник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Браун (Galloway, Ливо) – 13:13 (5x5)   0:2 Ливо (Браун, Уокер) – 19:04 (5x5)   0:3 Ливо (Gaudet, Миккола) – 31:54 (5x5)   0:4 Bitten (Аччари) – 53:01 (5x5)
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