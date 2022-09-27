Три очка Джоша Ливо помогли «Сент-Луису» уверенно переиграть «Даллас»

Завершился предсезонный матч сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
Первую шайбу в матче забросил Логан Браун на 14-й минуте. С пасами ему помогли Тайсон Гэлловэй и Джош Ливо. Удвоил преимущество гостей Ливо на последней минуте первого периода. Ему же ассистировали Логан Браун и Натан Уокер.
Позже в каждом из периодов гости забросили по одной шайбе. Сначала на 32-й минуте дубль оформил Ливо, а позже на 54-й установил окончательный счёт на табло Уилл Биттен.
Новый сезон Национальной хоккейной лиги начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».
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