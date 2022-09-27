Генеральный директор московского «Динамо» Николай Кошкин покинул клуб
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Генеральный директор АНО «ХК «Динамо-Москва» Николай Кошкин покидает клуб по семейным обстоятельствам, сообщается в телеграм-канале клуба.
«Функции исполняющего обязанности генерального директора возложены на его заместителя Владимира Газизова. Хоккейный клуб «Динамо» благодарит Николая Александровича за проделанную работу. Принятая советом директоров стратегия развития клуба, включающая в себя все направления деятельности организации, продолжит реализоваться в полном объёме», — говорится в сообщении.
Напомним, московское «Динамо» в 10 встречах текущего регулярного чемпионата набрало 14 очков. Команда Алексея Кудашова занимает третье место в таблице Западной конференции, отставая от лидирующего СКА на семь очков.
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