КХЛ представила индекс силы клубов после четвёртой недели сезона-2022/2023. Лидерство продолжает удерживать петербургский СКА.

Фото: KHL.RU

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 балл после 11 встреч.

Магнитогорский «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков после 11 матчей.



Отметим укрепление московского «Динамо» сразу на семь позиций в индексе силы. Бело-голубые занимают третью строчку в турнирной таблице Запада, набрав 14 очков после 10 матчей.

Минское «Динамо» потеряло сразу пять позиций в индексе силы. Минчане потерпели два поражения подряд от «Салавата Юлаева» и магнитогорского «Металлурга», набрали 14 очков в 11 играх и занимают шестую строчку в таблице Западной конференции.

Индекс силы – это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в текущем сезоне. Регулярный чемпионат все команды начали с одинаковым количеством баллов; за победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% её баллов, в случае победы в овертайме или в серии бросков — лишь 12,5%. Таким образом, индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.