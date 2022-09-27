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Михеев отсутствует на тренировке «Ванкувера»

Михеев отсутствует на тренировке «Ванкувера»
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Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев отсутствует на тренировке клуба, сообщает корреспондент Томас Дрэнс в одной из своих социальных сетей.

Напомним, 27-летний игрок получил травму в первом матче предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ за новую команду.

Михеев не смог появиться на льду в матче с «Калгари Флэймз» из-за полученного повреждения. Его игровое время составило 7 минут 31 секунду при показателе полезности «-1», отметиться результативными действиями ему не удалось.

В минувшее межсезонье Михеев вышел на рынок свободных агентов после истечения соглашения с «Торонто Мэйпл Лифс». Илья сумел договориться с «Ванкувером» о четырёхлетнем контракте на общую сумму в $ 19 млн ($ 4,75 млн за сезон).

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