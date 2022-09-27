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«Витязь» прервал серию из шести поражений, обыграв «Амур»

«Витязь» прервал серию из шести поражений, обыграв «Амур»
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В Балашихе состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» на своём льду принимал хабаровский «Амур». Победу одержала подмосковная команда 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

На 17-й минуте первого периода в большинстве счёт открыл нападающий подмосковной команды Скотт Уилсон с передачи Романа Абросимова.

На шестой минуте второго периода счёт сравнял форвард «Амура» Ярослав Лихачёв с передачи Александра Шарова. На 15-й минуте свою вторую шайбу забросил нападающий «Витязя» Скотт Уилсон с передачи Александра Яремчука. Окончательный счёт на последней минуте третьего периода установил нападающий «Витязя» Тайлер Граовак, забив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2022, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Уилсон (Абросимов) – 16:33 (5x4)   1:1 Лихачёв (Шаров) – 25:04 (5x5)   2:1 Уилсон (Яремчук) – 34:43 (5x5)   3:1 Граовац (Яремчук, Уилсон) – 59:44 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Свой следующий матч «Витязь» проведёт дома с «Адмиралом» 30 сентября. Начало — в 19:00 мск. «Амур» отправится в гости к московскому «Динамо» 29 сентября. Начало матча — в 19:30 мск.

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