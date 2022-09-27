«Витязь» прервал серию из шести поражений, обыграв «Амур»

В Балашихе состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» на своём льду принимал хабаровский «Амур». Победу одержала подмосковная команда 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).



На 17-й минуте первого периода в большинстве счёт открыл нападающий подмосковной команды Скотт Уилсон с передачи Романа Абросимова.



На шестой минуте второго периода счёт сравнял форвард «Амура» Ярослав Лихачёв с передачи Александра Шарова. На 15-й минуте свою вторую шайбу забросил нападающий «Витязя» Скотт Уилсон с передачи Александра Яремчука. Окончательный счёт на последней минуте третьего периода установил нападающий «Витязя» Тайлер Граовак, забив в пустые ворота.

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Свой следующий матч «Витязь» проведёт дома с «Адмиралом» 30 сентября. Начало — в 19:00 мск. «Амур» отправится в гости к московскому «Динамо» 29 сентября. Начало матча — в 19:30 мск.