Главный тренер «Авангарда» ответил на вопрос о сроках восстановления Корбана Найта

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал о сроках восстановления нападающего омичей Корбана Найта.

«Восстановление Найта – это вопрос недель или ближайших дней? Думаю, что недель», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Найт получил повреждение в матче с ХК «Сочи» (4:1) 21 сентября 2022 года, сыграв всего 18 секунд в первом периоде.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Найт сыграл девять игр, в которых набрал 5 (2+3) очков.

Корбан Найт выступает за «Авангард» с сезона-2020/2021. В сезоне-2021/2022 канадец сыграл 47 матчей и набрал 48 (18+30) очков. Кроме того, форвард отметился семью (3+4) баллами в 13 встречах в плей-офф.