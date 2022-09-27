Рябыкин: Грицюк играет там, где он заслуживает. Ткачёв переживает сложный период

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказал мнение об игре Владимира Ткачёва и Арсения Грицюка.
«Ткачёв не заметен на льду? Владимир сейчас переживает такой сложный для себя период. Ему нужно это пройти. Во-первых, постараться играть умно, без потерь. Но я надеюсь, он вернётся. Он показывал очень хороший хоккей в предсезонке. Может быть, чуть физически просел. Понимаете, 12 выездов не добавляют физической формы, потому что постоянные перелёты, и тут тяжело.
Грицюк не должен играть с чекерами? Если вы видели, то мы давали ему шансы играть и с Ткачёвым, и с Найтом, и с Буше. С кем он только не играл. На данный момент Грицюк играет там, где он заслуживает. Не могу сказать, что это чекерское звено», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 27 сентября 2022
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