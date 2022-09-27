Кудашов – о взятии запроса на атаку Коновалова: хочу поблагодарить видеотренеров «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о формировании состава и прокомментировал эпизод с отменённой шайбой нападающего омского «Авангарда» Сергея Толчинского.

«Насколько сложно каждый раз выбирать между Буруяновым, Никоновым и другими молодыми игроками, которые так хороши на старте сезона? Вы знаете, когда вот всё учитывается, то есть очень много факторов. Физическое состояние, большие или маленькие, большинство или меньшинство, сочетания – у кого и с кем лучше получается. Тут много нюансов, которые мы пытаемся учитывать. Сколько игр пропустил игрок, и когда ему нужно сыграть следующий матч… На самом деле, это касается не только вот названных игроков. Ротация будет, пока она не самая явная, но по сезону она будет происходить со всеми игроками, потому что игры следуют через день, и если всё играть, то можно подсесть. Поэтому будем стараться всех заигрывать.

Взятие тренерского запроса? Здесь я хочу поблагодарить наших видеотренеров, которые здорово сработали, сразу всё увидели и сказали. Потому что главный арбитр сначала даже уточнил, на что берём запрос – думал, что на вне игры, а не на атаку вратаря. Отдадим должное нашим видеотренерам», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.