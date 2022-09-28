«Думали, это будет раз плюнуть». Эспозито – о Суперсерии со сборной СССР

Легендарный канадский центральный нападающий Фил Эспозито в преддверии 50-летнего юбилея великой Суперсерии-1972 поделился воспоминаниями о том с какими мыслями сборная Канады подходила к этим играм.

«По правде говоря, мы думали, это будет раз плюнуть. Думали, поваляем дурака на льду, повеселимся. Я забил через 30 секунд после старта первого периода, потом Пол Хендерсон сделал 2:0», — приводит слова Эспозито CBS.



Напомним, что первый матч Суперсерии между сборными СССР и Канады, несмотря на то, что «кленовые листья» уже на старте вышли вперёд с преимуществом в две шайбы, завершился победой команды Всеволода Боброва со счётом 7:3.



Суперсерия между сборными СССР и Канады началась 50 лет назад. Она состояла из восьми матчей: по её итогам сборная СССР одержала три победы, потерпела четыре поражения, а также один раз сыграла вничью.