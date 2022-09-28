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«Торонто» потерял одного из ключевых игроков перед стартом сезона НХЛ

«Торонто» потерял одного из ключевых игроков перед стартом сезона НХЛ
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Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» 32-летний канадский форвард Джон Таварес с большой долей вероятности пропустит старт регулярного чемпионата НХЛ из-за повреждения, полученного в контрольном матче с «Оттавой Сенаторз» (4:1). Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.

«Он с кем-то столкнулся во время вчерашней игры. Джон подумал, что это было довольно незначительное повреждение, но после нескольких проведённых было выявлено растяжение, из-за которого он пропустит минимум три недели. Он — огромная часть нашей команды, и это действительно меняет наши планы. Но мы и раньше играли без ключевых фигур, так что на оставшуюся часть лагеря это просто дополнительные возможности для парней проявить себя и заполнить этот пробел в составе», — заявил наставник «Торонто» Шелдон Киф.

Напомним, в прошлом регулярном чемпионате НХЛ Таварес принял участие в 79 матчах, в которых набрал 76 (27+49) очков и заработал показатель полезности «-8».

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