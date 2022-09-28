Канадский врач рассказал, чем занимались хоккеисты СССР перед легендарным матчем в Канаде

Рик Нунан, канадский врач, прикомандированный к сборной СССР во время Суперсерии-1972 рассказал о раздевалке команды:



«Перед первым матчем в Монреале я стоял у отеля рядом с автобусом, ждал русских. Их переводчик Виктор (думаю, он был из КГБ), всегда был неподалёку. Я спросил: «Виктор, а где команда?». Он ответил – не беспокойся. Оказалось, они были в отеле, пили кофе, кока-колу и ели выпечку. Когда они всё-таки приехали на матч, у них оставалось минут 15, чтобы раздеться.



Даже не представляю, как они это делали. Канадская раздевалка – как мавзолей. Всё точно на своих местах, как дворец. По раздевалке русских можно было подумать, что они подняли крышу и закинули туда всё сверху, когда пролетали над «Форумом». Там даже пола не было видно, все вещи были разбросаны по комнате», – приводит слова Нунана CBC.