Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский врач рассказал, чем занимались хоккеисты СССР перед легендарным матчем в Канаде

Канадский врач рассказал, чем занимались хоккеисты СССР перед легендарным матчем в Канаде
Комментарии

Рик Нунан, канадский врач, прикомандированный к сборной СССР во время Суперсерии-1972 рассказал о раздевалке команды:

«Перед первым матчем в Монреале я стоял у отеля рядом с автобусом, ждал русских. Их переводчик Виктор (думаю, он был из КГБ), всегда был неподалёку. Я спросил: «Виктор, а где команда?». Он ответил – не беспокойся. Оказалось, они были в отеле, пили кофе, кока-колу и ели выпечку. Когда они всё-таки приехали на матч, у них оставалось минут 15, чтобы раздеться.

Даже не представляю, как они это делали. Канадская раздевалка – как мавзолей. Всё точно на своих местах, как дворец. По раздевалке русских можно было подумать, что они подняли крышу и закинули туда всё сверху, когда пролетали над «Форумом». Там даже пола не было видно, все вещи были разбросаны по комнате», – приводит слова Нунана CBC.

«Русские выглядели устрашающе, а мы пару недель бухали». Старт Суперсерии глазами канадцев «Русские выглядели устрашающе, а мы пару недель бухали». Старт Суперсерии глазами канадцев
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022