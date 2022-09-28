Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Барыс» нанёс «Спартаку» пятое поражение в семи матчах

«Барыс» нанёс «Спартаку» пятое поражение в семи матчах
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
Барыс
Астана
1:0 Арзамасцев (Рубцов, Савиков) – 04:50 (5x5)   1:1 Бракко (Луис, Грэм) – 40:11 (5x5)   1:2 Шестаков (Михайлис, Мищенко) – 44:46 (5x4)   1:3 Петухов (Шестаков) – 53:14 (5x5)

На пятой минуте Захар Арзамасцев вывел красно-белых вперёд. На 11-й секунде третьего периода Джереми Бракко сравнял счёт. На 45-й минуте Аркадий Шестаков, реализовав численное большинство, вывел «Барыс» вперёд. На 55-й минуте Егор Петухов установил итоговый счёт встречи — 3:1.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 2 октября в Астане сыграет с «Сочи». «Спартак» 30 сентября примет «Торпедо». Оба матча состоятся 4 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022