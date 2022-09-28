«Барыс» нанёс «Спартаку» пятое поражение в семи матчах

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0).

На пятой минуте Захар Арзамасцев вывел красно-белых вперёд. На 11-й секунде третьего периода Джереми Бракко сравнял счёт. На 45-й минуте Аркадий Шестаков, реализовав численное большинство, вывел «Барыс» вперёд. На 55-й минуте Егор Петухов установил итоговый счёт встречи — 3:1.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 2 октября в Астане сыграет с «Сочи». «Спартак» 30 сентября примет «Торпедо». Оба матча состоятся 4 сентября.