«Барыс» нанёс «Спартаку» пятое поражение в семи матчах
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
Барыс
Астана
1:0 Арзамасцев (Рубцов, Савиков) – 04:50 (5x5) 1:1 Бракко (Луис, Грэм) – 40:11 (5x5) 1:2 Шестаков (Михайлис, Мищенко) – 44:46 (5x4) 1:3 Петухов (Шестаков) – 53:14 (5x5)
На пятой минуте Захар Арзамасцев вывел красно-белых вперёд. На 11-й секунде третьего периода Джереми Бракко сравнял счёт. На 45-й минуте Аркадий Шестаков, реализовав численное большинство, вывел «Барыс» вперёд. На 55-й минуте Егор Петухов установил итоговый счёт встречи — 3:1.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 2 октября в Астане сыграет с «Сочи». «Спартак» 30 сентября примет «Торпедо». Оба матча состоятся 4 сентября.
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