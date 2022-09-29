Марченко отличился за «Коламбус» в предсезонном матче с «Баффало»

В эти минуты в Коламбусе (США) на «Нейшнвайд-Арене» проходит матч предсезонной подготовки перед стартом регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Баффало Сэйбрз». Идёт второй период, хозяева ведут в счёте – 2:1.



На девятой минуте игры Эмиль Бемстрём вывел «Коламбус» вперёд, завершив результативным броском атаку с участием Эндрю Пика и 19-летнего чеха Станислава Свозила. А на 14-й минуте первого периода отличился российский нападающий Кирилл Марченко – ассистом отметился финн Микаэль Пюухтия. Эту шайбу «Блю Джекетс» забросили, реализовав большинство после удаления форварда «Баффало» Филипа Седерквиста.



Во втором периоде гостям удалось сократить разрыв в счёте. На 24-й минуте игры Джек Куинн отдал результативную передачу Чейзу Приски. В эти минуты матч продолжается.

Ранее в ходе предсезонных матчей Кирилл Марченко записал в актив ассист – с его передачи в игре с «Питтсбургом» шайбу забросил защитник Ник Бланкенбург. Эта встреча состоялась 25 сентября и завершилась победой «Пингвинз» в овертайме (3:2).