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Марченко отличился за «Коламбус» в предсезонном матче с «Баффало»

Марченко отличился за «Коламбус» в предсезонном матче с «Баффало»
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В эти минуты в Коламбусе (США) на «Нейшнвайд-Арене» проходит матч предсезонной подготовки перед стартом регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Баффало Сэйбрз». Идёт второй период, хозяева ведут в счёте – 2:1.

На девятой минуте игры Эмиль Бемстрём вывел «Коламбус» вперёд, завершив результативным броском атаку с участием Эндрю Пика и 19-летнего чеха Станислава Свозила. А на 14-й минуте первого периода отличился российский нападающий Кирилл Марченко – ассистом отметился финн Микаэль Пюухтия. Эту шайбу «Блю Джекетс» забросили, реализовав большинство после удаления форварда «Баффало» Филипа Седерквиста.

Во втором периоде гостям удалось сократить разрыв в счёте. На 24-й минуте игры Джек Куинн отдал результативную передачу Чейзу Приски. В эти минуты матч продолжается.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
29 сентября 2022, четверг. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Перерыв
2 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Бемстрём (Svozil, Пик) – 08:47 (4x5)   2:0 Марченко (Пюухтия, Луото) – 13:29 (5x4)   2:1 Приски (Куинн, Клаг) – 23:49 (5x5)

Ранее в ходе предсезонных матчей Кирилл Марченко записал в актив ассист – с его передачи в игре с «Питтсбургом» шайбу забросил защитник Ник Бланкенбург. Эта встреча состоялась 25 сентября и завершилась победой «Пингвинз» в овертайме (3:2).

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