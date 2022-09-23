89 россиян штурмуют НХЛ. Полный гид по нашим игрокам в Северной Америке

Межсезонье в Национальной хоккейной лиге вступает в одну из самых своих интересных фаз – в среду, 21 сентября, за океаном открылись тренировочные лагеря команд. 22-го числа прошли первые тренировки, а в ближайшее время начнётся традиционная серия выставочных матчей.

Тренинг-кэмпы объединяют в себе как звёзд первой величины, так и лучших молодых игроков систем клубов. Для молодых проспектов предстоящие две недели становятся ключевым моментом всего сезона – либо они пробиваются в главную команду своей системы, либо застревают в АХЛ.

Также в тренировочные лагеря приезжают и игроки на пробных контрактах, для многих из которых подобного рода соглашение является последним шансом остаться за океаном. «Чемпионат» приводит полный список из 89 россиян в тренинг-кэмпах в НХЛ.

Восточная конференция

«Тампа-Бэй Лайтнинг»: в. Андрей Василевский, з. Михаил Сергачёв, з. Дмитрий Семыкин, н. Никита Кучеров, н. Владислав Наместников

Количественный состав российских игроков в тренировочном лагере действующего финалиста Кубка Стэнли сократился. Голкипер Амир Мифтахов вернулся в казанский «Ак Барс» и в этом сезоне является бэкапом Тимура Билялова в родном клубе, тогда как нападающий Алексей Липанов выступает в ВХЛ за подмосковный «Химик».

В свою очередь, защитник Дмитрий Семыкин всё ещё продолжает пробиваться в НХЛ через систему «молний», но его шансы закрепиться в основном составе «Тампы» колеблются в районе нуля. Ключевые же игроки самого успешного клуба НХЛ последних нескольких лет – голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров – получили в одноклубники своего старого знакомого Владислава Наместникова.

За последние четыре года, которые прошли после громкого обмена племянника Вячеслава Козлова в «Нью-Йорк Рейнджерс», 29-летний нападающий успел поиграть ещё за четыре команды. Помимо непосредственно «Рейнджерс», российский форвард также побывал в «Оттаве Сенаторз», «Колорадо Эвеланш», «Детройт Ред Уингз» и «Даллас Старз». И вот, наконец, настало время вернуться в клуб, в котором прошли лучшие годы в карьере Наместникова.

Владислав Наместников Фото: nhl.com

«Питтсбург Пингвинз»: н. Евгений Малкин

В минувшем сезоне один из главных российских ветеранов НХЛ пропустил тренировочный лагерь «Питтсбурга» из-за проблем с коленом. После окончания сезона-2020/2021 Малкин даже перенёс операцию, по причине которой вернулся на лёд только в самом начале 2022 года. В это межсезонье многие хоккейные любители пристально следили за долгой эпопеей вокруг нового контракта воспитанника магнитогорского хоккея.

Отношения Малкина и руководства клуба то охладевали, то снова теплели. В результате сторона Евгения должна была остаться довольной новым соглашением. В середине июля форвард продлил контракт на 4 года с зарплатой в $ 6,1 млн за сезон. Накануне старта лагеря Джино в очередной раз сказал, как ему было важно остаться в «Питтсбурге» и что Кросби и Летанг — его близкие друзья вот уже 16 лет.

Евгений Малкин Фото: nhl.com

«Вашингтон Кэпиталз»: з. Александр Алексеев (травмирован, тренируется индивидуально), з. Дмитрий Орлов, н. Александр Овечкин, н. Евгений Кузнецов

Ряды российской делегации в столичной команде поредели прошедшим летом. После серии объективно неудачных сезонов в стане «Вашингтона» устали ждать улучшения игры от своей вратарской бригады последних лет – россиянин Илья Самсонов и чех Витек Ванечек сменили команды, а на их места в «Кэпиталз» пришли другие голкиперы.

Не увидим в тренировочном лагере столичных на этот раз мы и защитника Александра Алексеева. В прошлом сезоне 22-летний защитник дебютировал в НХЛ, сыграв единственный матч в регулярке. В новом чемпионате Александр мог побороться за место в основном составе, но травма надолго выбила защитника из тренировочного процесса. Из-за перенесённой операции он пропускает тренинг-кэмп «Вашингтона».

У других россиян из «Кэпиталз» всё стабильно. Александр Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки, а Евгений Кузнецов должен стать большой опорой для своего соотечественника в этом деле. По словам главного тренера Питера Лавиолетта, два россиянина начнут сезон в одном звене, а третий игрок будет определён по итогам выставочных матчей – пока им видится Коннор Браун.

«Бостон Брюинз»: н. Георгий Меркулов

1 января 2016 года нападающий Александр Хохлачёв принял участие в матче регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс». С тех пор ни один российский полевой игрок не выходил на лёд за «Бостон» в матче НХЛ. В воротах команды ещё недолго поиграл Антон Худобин, но и он в скором времени покинул «мишек».

В «Брюинз» вообще максимально неохотно драфтуют наших хоккеистов – последними были Павел Шэн (2018) и Роман Бычков (2019) – поэтому неудивительно, что в прошлом году ни одного россиянина не оказалось в тренинг-кэмпе «мишек». Однако в этом году ситуация чуть изменилась.

В начале апреля «Бостон» заключил контракт новичка с 21-летним нападающим Георгием Меркуловым, начинавшим прошлый сезон в Студенческой лиге Северной Америки, а завершавшим в фарм-клубе «Брюинз» в АХЛ. Сейчас молодой форвард забивал на турнире новичков, произвёл отличное впечатление, но пробиться в основу ему будет очень сложно. Скорее всего, Меркулов начнёт сезон во второй по статусу американской лиге.

«Нью-Йорк Рейнджерс»: в. Игорь Шестёркин, н. Артемий Панарин, н. Виталий Кравцов, н. Максим Барбашёв

После вынужденного ухода на пенсию легендарного шведского голкипера Хенрика Лундквиста в прошлом сезоне у «Рейнджерс» была на 100% российская вратарская бригада. Когда Игорь Шестёркин и Александр Георгиев были здоровы, только они попадали в состав на матч среди голкиперов команды. Но летом пути Георгиева и «синерубашечников» разошлись – Александр отправился в стан обладателя Кубка Стэнли «Колорадо» – а проведший феноменальный сезон Шестёркин получил в бэкапы многоопытного словацкого кипера Ярослава Галака.

Игорь Шестёркин Фото: nhl.com

В день открытия лагеря главный тренер Жерар Галлан рассказал, какие сочетания будут наигрываться на старте кэмпа. Вернувшегося в расположение американской команды Виталия Кравцова определили во второе звено к Артемию Панарину, что на бумаге даёт отличные шансы экс-форварду «Трактора» проявить себя с лучшей стороны. Что касается младшего брата Ивана Барбашёва, то он вряд ли надолго задержится в лагере — клуб должен отправить выбранного на последнем драфте НХЛ Максима в юниорскую лигу Канады.

«Нью-Йорк Айлендерс»: в. Илья Сорокин, в. Семён Варламов, з. Александр Романов, н. Никита Сошников, н. Руслан Исхаков

В начале межсезонья ходили упорные слухи, что голкипер Семён Варламов может покинуть Лонг-Айленд и продолжить карьеру в другой команде НХЛ. Однако в один из дней генеральный менеджер «островитян» Лу Ламорелло поставил точку в этом вопросе, заявив, что Варламов не покинет «Айлендерс» этим летом. Так и произошло. В отличие от своих коллег из «Рейнджерс», другие нью-йоркцы сохранили российский дуэт в прежнем виде.

Семён Варламов Фото: nhl.com

Что касается полевых игроков команды, то приобретённый у «Монреаля» защитник Александр Романов будет бороться за место во второй-третьей паре. Нападающий Никита Сошников только позавчера подписал контракт с клубом — одностороннее соглашение рассчитано на 1 год, зарплата минимальная для НХЛ — $ 750 тыс. Последние два сезона Никита отыграл в России не очень ярко, так что на место в составе команды из лучшей лиги мира ему будет рассчитывать тяжело.

22-летний Руслан Исхаков впервые участвует в лагере «Айлендерс», последние два года он провёл в Европе, продемонстрировав хорошие показатели в финском и немецком чемпионатах. Однако вряд ли этого будет достаточно для главной команды, скорее всего, он начнёт новый сезон в АХЛ.

«Филадельфия Флайерз»: з. Иван Проворов, з. Егор Замула, н. Артём Анисимов

22-летний защитник Егор Замула здорово провёл турнир новичков и теперь будет стараться убедить Джона Тортореллу в основном кэмпе. Конкуренция за место в составе в защите у «Филадельфии» есть, так что Егору будет сложно.

34-летний нападающий Артём Анисимов предпринимает наверняка последнюю возможность вернуться за океан. Руку помощи своему старому знакомому протянул новый главный тренер «лётчиков», прекрасно знающий возможности Артёма по совместной работе в «Рейнджерс».

Воспитанник ярославского хоккея подписал пробный контракт с «Филадельфией» и в выставочных матчах постарается оправдать доверие американского тренера. Дополнительным шансом для Артёма стали проблемы со здоровьем у Шона Кутюрье, который с большой степенью вероятности пропустит старт нового сезона.

«Торонто Мэйпл Лифс»: в. Илья Самсонов, н. Семён Дер-Аргучинцев, н. Павел Гоголев, н. Михаил Абрамов (травмирован)

В прошлом сезоне российская делегация в тренировочном лагере «Торонто» состояла из шести нападающих, среди которых выделялась фамилия Никиты Гусева. Сейчас же главная русская интрига — как проявит себя Самсонов и сумеет ли он исправить ошибки далеко не лучшей оборонительной линии «кленовых листьев». Что касается Дер-Аргучинцева и Гоголева, то они в лагере «Торонто» не первый год, но пока всё так же далеки от основы.

«Каролина Харрикейнз»: в. Пётр Кочетков, з. Григорий Дронов (просмотровый контракт), н. Василий Пономарёв, н. Александр Пашин, н. Андрей Свечников

У «ураганов» в последние сезоны наметился очевидный крен в сторону подписания игроков из России. На последнем драфте именно «Каролина» оказались наиболее заинтересованным в российских хоккеистах клубом. «Ураганы» потратили на соотечественников Андрея Свечникова четыре своих пика из семи. Вдобавок к этому «Харрикейнз» заключили просмотровый контракт с защитником Григорием Дроновым.

На турнире новичков ярко проявил себя Александр Пашин, сумевший отметиться лакросс-голом, но вряд ли этого будет достаточно, чтобы с ходу пробиться в основной состав команды Рода Бриндамора. Интересно будет посмотреть на голкипера Петра Кочеткова, очень ударно отработавшего весну-лето 2022 года. Сначала Пётр успел дебютировать в плей-офф НХЛ, а затем привёл фарм-клуб «Харрикейнз» к завоеванию Кубка Колдера в АХЛ.

«Коламбус Блю Джекетс»: в. Даниил Тарасов, з. Владислав Гавриков, н. Егор Чинахов, н. Кирилл Марченко

К тройке российских игроков, которые были задействованы «Коламбусом» в прошлом сезоне, сейчас добавился бывший форвард СКА Кирилл Марченко. 22-летний форвард очень ярко проявил себя в турнире новичков, набрав 5 (3+2) очков в трёх матчах в Траверс-Сити. Североамериканские эксперты уже называют Кирилла готовым хоккеистом для игры в НХЛ, но самому Марченко ещё только предстоит оправдать выданные авансы в основном лагере команды, где уже будут находиться все игроки системы «Блю Джекетс».

«Монреаль Канадиенс»: н. Евгений Дадонов

В лагерь «Канадиенс» приглашено 76 игроков, среди которых оказался лишь один представитель России. В итоговом ростере будет Евгений Дадонов, которого летом обменяли из «Вегаса». 33-летний форвард поехал в Канаду в обмен на Ши Уэбера, который фактически завершил карьеру. «Голден Найтс» пошли на данный шаг с целью разгрузить платёжную ведомость команды.

Евгений Дадонов Фото: nhl.com

«Нью-Джерси Дэвилз»: з. Никита Охотюк

После обмена Михаила Мальцева в «Колорадо» защитник Никита Охотюк остался последним российским представителем в системе «дьяволов». В конце прошлого сезона, когда «Дэвилз» уже потеряли шансы на плей-офф, защитник успел дебютировать в НХЛ и даже отметился несколькими результативным действиями, среди которых оказалась и первая заброшенная шайба за карьеру в лиге. На прошлой неделе Охотюк сыграл на турнире новичков, где неплохо себя проявил, однако неизвестно, будет ли этого достаточно, чтобы остаться в главной команде.

«Оттава Сенаторз»: з. Никита Зайцев, з. Артём Зуб, н. Егор Соколов

В межсезонье ходили упорные слухи об обмене Никиты Зайцева, однако желающих заполучить защитника не нашлось, по этой причине он всё ещё в команде. Он и Зуб точно начнут сезон в основе, а вот Соколову третий год подряд придётся за неё бороться. Прошлые два сезона он почти полностью провёл в АХЛ.

«Флорида Пантерз»: в. Сергей Бобровский, н. Григорий Денисенко

Прошлый сезон нападающий Григорий Денисенко завершил 13 января, у игрока был перелом коленной чашечки. Восстановление было долгим, но в составе на тренировочный лагерь он есть, значит, здоров и получит шанс побороться за место в основе.

Сергей Бобровский Фото: nhl.com

Голкипера Сергея Бобровского лишний раз представлять вряд ли нужно – один из самых дорогостоящих игроков НХЛ продолжит оставаться первым номером «Пантерз», а конкуренцию ему будет составлять молодой и перспективный американец Спенсер Найт.

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«Баффало Сэйбрз»: з. Илья Любушкин, з. Всеволод Комаров, н. Александр Кисаков

Год назад «клинки» были ещё одним клубом Восточной конференции, в тренировочном лагере которого не было российских игроков. Сейчас их будет сразу трое. Летом у Александра Кисакова были проблемы с получением визы в США, писали даже, что игрок не сможет приехать в расположение команды раньше декабря.

К счастью для игрока, всё решилось быстрее, и форвард уже в середине сентября был в Баффало. Александр играл в первом звене и забивал на турнире новичков. Теперь интересно будет посмотреть на воспитанника «Динамо» в кэмпе со взрослыми. 18-летний Комаров в прошлом сезоне выступал в лиге Квебека, туда он и отправится после нескольких дней пребывания в лагере. Что касается только подписанного Любушкина, то он точно будет играть в основе «Сэйбрз».

«Детройт Ред Уингз»: н. Кирилл Тютяев (контракт с клубом АХЛ)

22-летний уроженец Екатеринбурга в прошлом году приехал в Северную Америку и сыграл только девять матчей в АХЛ за фарм-клуб «Детройта». В этом году также будет выступать во второй американской лиге — у него одностороннее соглашение с «Грэнд Рэпидс», но в тренировочный лагерь клуба НХЛ всё равно получил приглашение.

Западная конференция

«Аризона Койотс»: в. Иван Просветов

В межсезонье 23-летний голкипер Иван Просветов отказался от предложения ЦСКА и продлил контракт с «Аризоной» (сумма минимальная — $ 750 тыс.). За плечами Ивана уже шесть матчей на уровне НХЛ, но одержать первую победу в сильнейшей лиге мира пока так и не получилось.

Основным вратарём «Аризоны» видится чешский голкипер Карел Веймелка, тогда как основным конкурентом Просветова в лагере в борьбе за пост второго номера будет американец Джон Гиллис. На просмотровом контракте в «Койотс» также находится ещё один вратарь – Кристофер Гибсон.

«Миннесота Уайлд»: н. Кирилл Капризов, н. Владислав Фирстов

Уже вдоволь набравшийся заокеанского опыта и полностью адаптированный к жизни в Миннесоте Кирилл Капризов в межсезонье остался без соотечественника в основном составе команды. «Дикари» расстались с опытным защитником Дмитрием Куликовым, отдав его в «Анахайм Дакс».

Кирилл Капризов Фото: nhl.com

В тренировочном лагере «Уайлд» будет присутствовать другой россиянин – нападающий Владислав Фирстов, но вряд ли пути двух наших форвардов надолго пересекутся. Фирстов забивал на турнире новичков за «Уайлд», но не был первой звездой команды. Ему будет сложно выиграть конкуренцию у других молодых проспектов. Вероятно, Владислава быстро отправят в АХЛ.

«Анахайм Дакс»: з. Павел Минтюков, з. Дмитрий Куликов, з. Дмитрий Осипов (просмотровый контракт)

Как уже было сказано чуть выше, в новом сезоне Куликов будет представлять цвета «Анахайма» за океаном. На первых порах один из самых опытных российских защитников, выступающих за океаном, в тренировочном лагере должен помочь в адаптации другому россиянину – Павлу Минтюкову, на которого «Дакс» потратили свой самый высокий выбор на последнем драфте НХЛ.

Дмитрий Куликов Фото: nhl.com

10-й номер драфта НХЛ — 2022 выступал на турнире новичков, где не провалился, но при этом было заметно, что на взрослом уровне он ещё не готов выступать. Почти наверняка после лагеря (или в ходе него) его отправят в юниорскую лигу Канады, но по ходу сезона, если «Анахайм» будет валиться и потеряет шансы на плей-офф, Минтюкова могут и поднять в основу для осуществления его дебюта в НХЛ.

«Нэшвилл Предаторз»: в. Ярослав Аскаров, н. Яков Тренин, н. Егор Афанасьев

Вратарь Ярослав Аскаров и нападающий Егор Афанасьев превосходно провели турнир новичков. Первый одержал две победы в двух матчах и запомнился классными сейвами. Второй много забивал. Теоретически оба могут побороться за место в составе, однако, вероятнее всего, обоих отправят в АХЛ набираться опыта.

Ситуацию Ярослава осложняет тот факт, что в межсезонье «Предаторз» подписали опытного финна Кевина Ланкинена. И теперь вряд ли в «Нэшвилле» сразу спишут вратаря с зарплатой в $ 1,5 млн в утиль. Скорее всего, Аскаров будет пробиваться в НХЛ, как это ранее сделал Игорь Шестёркин. Успешный сезон в АХЛ должен открыть место Ярославу в основном составе «Предаторз» уже в следующем году.

Тренин достаточно долго не мог договориться о новом контракте с «Предаторз», хотя предыдущий сезон для него стал лучшим в карьере. В итоге он получил двухлетний контракт с зарплатой в $ 1,7 млн. Предстоящий чемпионат — тест для Якова, сможет ли он держать уровень и прогрессировать дальше, чтобы в будущем получить более солидное соглашение. В одном можно не сомневаться — в тренировочный лагерь Тренин приедет сверхмотивированным.

«Сент-Луис Блюз»: в. Вадим Жеренко, н. Павел Бучневич, н. Владимир Тарасенко, н. Никита Александров, н. Алексей Торопченко (травмирован), н. Андрей Баканов, н. Клим Костин

Самый русский клуб НХЛ сейчас — это «Сент-Луис», в тренировочный лагерь которого приглашены сразу шесть российских хоккеистов. Видимо, так работает магия Павла Бучневича, во времена нахождения которого в «Рейнджерс», «синерубашечники» обладали самой большой делегацией из России.

Павел Бучневич Фото: nhl.com

Был бы в тренинг-кэмпе и нападающий Алексей Торопченко, оставивший очень приятное впечатление в минувшем плей-офф, где воспитанник московского «Динамо» сумел закрепиться в основном составе «блюзменов» на главные матчи сезона. Но сейчас Торопченко, хоть и включён в состав лагеря, играть не готов — форвард восстанавливается после операции на плече. Предварительно будет готов ближе к декабрю.

Железно будут в основе Тарасенко, Бучневич и Барбашëв. Высокие шансы есть у Костина, так как его контракт — односторонний. А вот Александров, Баканов и Жеренко, скорее всего, начнут сезон в АХЛ.

«Виннипег Джетс»: в. Михаил Бердин

В межсезонье были разговоры о том, что 24-летний голкипер не против возвращения в Россию, однако у него на руках был действующий контракт с «Джетс». В прошлом году Бердин играл в АХЛ и был первым голкипером «Манитобы Муз». В этом сезоне Михаил может дебютировать в НХЛ.

Позициям американского вратаря Коннора Хеллебайка в обозримом будущем никто не угрожает, а вот с чехом Давидом Риттихом в какой-то момент времени можно будет и посражаться. За плечами 30-летнего чеха солидный опыт в НХЛ, но в последние сезоны откровенно провальных матчей Давид выдавал намного больше, чем хороших.

«Колорадо Эвеланш»: в. Александр Георгиев, з. Даниил Журавлёв, н. Валерий Ничушкин, н. Михаил Мальцев

Летом в составе действующего чемпионата стало больше россиян. Георгиева видят в «Колорадо» первым номером — и российскому вратарю уже в кэмпе надо оправдывать ожидания. Защитник Журавлёв выступал на турнире новичков, но чем-то ярким не запомнился. Мальцев в своём личном телеграм-канале написал, что ближайшие 20 дней лагеря — одни из самых важных в его карьере. Валерий Ничушкин должен был восстановиться после операции и быть готовым к старту лагеря.

«Ванкувер Кэнакс»: з. Кирилл Кудрявцев, н. Василий Подколзин, н. Андрей Кузьменко, н. Илья Михеев

Год назад в список из 54 хоккеистов вошёл только один российский хоккеист – им был новичок команды Василий Подколзин. Сейчас ситуация совершенно другая. В межсезонье «Кэнакс» интенсивно сработали в плане подписания российских форвардов. И если нападающий Илья Михеев уже давно зарекомендовал себя стабильным игроком уровня НХЛ, то от Андрея Кузьменко пока непонятно чего ожидать.

Андрей Кузьменко Фото: MAKSIM KONSTANTINOV/GETTY IMAGES

Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро рассыпается в комплиментах в адрес одного из лучших игроков КХЛ последних лет, уже сравнивая бросок Кузьменко с самим Овечкиным! Но если в атакующих навыках Андрея никогда не было никаких сомнений, то ещё свежи воспоминания, как в СКА предъявляли претензии форварду за игру в обороне.

А ведь это происходило в России, ещё на уровне КХЛ, тогда как в НХЛ уровень игры совсем иной. Конкуренция среди форвардов в команде очень высокая, и Кузьменко придётся очень сильно поработать над собой, чтобы оправдать слова Будро. Что касается Кудрявцева, то ему всего 18 лет, и его должны будут отправить обратно в юниорскую лигу Канады

«Вегас Голден Найтс»: з. Даниил Чайка, з. Даниил Мироманов, н. Павел Дорофеев, н. Максим Марушев, н. Иван Морозов

Перед стартом лагеря сложно сказать, кто из россиян попадёт в основу «Вегаса». Возможно, что и никто, а все начнут сезон в фарм-клубе. Чайка и Морозов ездили на турнир новичков, но яркой игрой не запомнились.

Мироманов, Дорофеев и Марушев уже имеют опыт выступления в АХЛ, а Даниил и Павел успели даже немного поиграть в НХЛ, но пробиться в основной состав «рыцарей» сейчас им будет очень сложно.

В прошлом сезоне «Вегас» стал одним из главных разочарований в НХЛ, не сумев попасть в плей-офф, обладая при этом отличным подбором хоккеистов. Сменив главного тренера, сейчас «рыцари» будут гореть желанием реабилитироваться за прошлогодний провал. И в такой ситуации им будет не до экспериментов с составом на старте сезона.

«Эдмонтон Ойлерз»: з. Дмитрий Саморуков, н. Матвей Петров

В прошлом сезоне Саморуков получил тяжёлую травму в турнире новичков, сломал челюсть и выбыл из строя на очень длительный срок. После возвращения на лёд Дмитрий дебютировал в НХЛ, но первый матч для него сложился ужасно. Российский защитник умудрился заработать показатель полезности «-2» меньше чем за три минуты игры и был отправлен в АХЛ до конца сезона. В этом году у него также есть шансы сыграть в лучшей лиге мира. Эксперты видят его седьмым-восьмым защитником «Ойлерз». Петров, игравший ранее в юниорской лиге Онтарио, в основу не проходит.

«Даллас Старз»: в. Антон Худобин, з. Артём Грушников, н. Денис Гурьянов

Генменеджер «Старз» Джим Нилл перед открытием лагеря сообщил, что российский голкипер Антон Худобин примет в нём участие, но не сможет играть, так как восстановление после весенней операции ещё не завершено. 19-летний защитник Артём Грушников ездил на турнир новичков, сыграл там надежно и имеет шансы побороться за место в составе «Далласа».

Антон Худобин Фото: nhl.com

«Сан-Хосе Шаркс»: з. Николай Кныжов (травмирован), з. Артём Гурьев, н. Александр Барабанов, н. Евгений Свечников, н. Даниил Гущин

Большое представительство россиян в калифорнийской команде. На текущий момент времени гарантировано место в основе только у Барабанова. По-прежнему не желающий расставаться с заокеанской мечтой старший Свечников, подписавший минимальный контракт, будет бороться за место в четвёртом звене. Определённые шансы зацепиться за основу есть у Гущина и Князева. Что касается травмированного Кныжова, то Николай вернётся в основной состав «акул», как только восстановится после перенесённой операции.

«Калгари Флэймз»: в. Даниил Чечелев, з. Никита Задоров, н. Ян Кузнецов, н. Илья Николаев

По всей вероятности, сезон в основе начнет только защитник Никита Задоров, летом продливший контракт на два года. Остальные россияне не выиграют конкуренцию и будут отправлены в АХЛ.

«Сиэтл Кракен»: нет

Новый клуб Национальной хоккейной лиги летом прошлого года прошёл мимо российских игроков как на драфте расширения, так и на рынке свободных агентов. В результате ни одного россиянина не оказалось в первом в истории американского клуба тренировочном лагере. Спустя год ситуация не изменилась – «кракены» по-прежнему не обращают внимания на российских хоккеистов.