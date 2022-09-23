Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Все российские игроки в тренировочных лагерях клубов НХЛ: Овечкин, Панарин, Капризов, Малкин, Шестёркин, Тарасенко

89 россиян штурмуют НХЛ. Полный гид по нашим игрокам в Северной Америке
Сергей Емельянов
Российские игроки в тренировочных лагерях клубов
Комментарии
Полный список российских игроков, которые будут пробиваться в НХЛ в этом сезоне.

Межсезонье в Национальной хоккейной лиге вступает в одну из самых своих интересных фаз – в среду, 21 сентября, за океаном открылись тренировочные лагеря команд. 22-го числа прошли первые тренировки, а в ближайшее время начнётся традиционная серия выставочных матчей.

Тренинг-кэмпы объединяют в себе как звёзд первой величины, так и лучших молодых игроков систем клубов. Для молодых проспектов предстоящие две недели становятся ключевым моментом всего сезона – либо они пробиваются в главную команду своей системы, либо застревают в АХЛ.

Также в тренировочные лагеря приезжают и игроки на пробных контрактах, для многих из которых подобного рода соглашение является последним шансом остаться за океаном. «Чемпионат» приводит полный список из 89 россиян в тренинг-кэмпах в НХЛ.

Восточная конференция

«Тампа-Бэй Лайтнинг»: в. Андрей Василевский, з. Михаил Сергачёв, з. Дмитрий Семыкин, н. Никита Кучеров, н. Владислав Наместников

Количественный состав российских игроков в тренировочном лагере действующего финалиста Кубка Стэнли сократился. Голкипер Амир Мифтахов вернулся в казанский «Ак Барс» и в этом сезоне является бэкапом Тимура Билялова в родном клубе, тогда как нападающий Алексей Липанов выступает в ВХЛ за подмосковный «Химик».

В свою очередь, защитник Дмитрий Семыкин всё ещё продолжает пробиваться в НХЛ через систему «молний», но его шансы закрепиться в основном составе «Тампы» колеблются в районе нуля. Ключевые же игроки самого успешного клуба НХЛ последних нескольких лет – голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров – получили в одноклубники своего старого знакомого Владислава Наместникова.

За последние четыре года, которые прошли после громкого обмена племянника Вячеслава Козлова в «Нью-Йорк Рейнджерс», 29-летний нападающий успел поиграть ещё за четыре команды. Помимо непосредственно «Рейнджерс», российский форвард также побывал в «Оттаве Сенаторз», «Колорадо Эвеланш», «Детройт Ред Уингз» и «Даллас Старз». И вот, наконец, настало время вернуться в клуб, в котором прошли лучшие годы в карьере Наместникова.

Владислав Наместников

Владислав Наместников

Фото: nhl.com

«Питтсбург Пингвинз»: н. Евгений Малкин

В минувшем сезоне один из главных российских ветеранов НХЛ пропустил тренировочный лагерь «Питтсбурга» из-за проблем с коленом. После окончания сезона-2020/2021 Малкин даже перенёс операцию, по причине которой вернулся на лёд только в самом начале 2022 года. В это межсезонье многие хоккейные любители пристально следили за долгой эпопеей вокруг нового контракта воспитанника магнитогорского хоккея.

Отношения Малкина и руководства клуба то охладевали, то снова теплели. В результате сторона Евгения должна была остаться довольной новым соглашением. В середине июля форвард продлил контракт на 4 года с зарплатой в $ 6,1 млн за сезон. Накануне старта лагеря Джино в очередной раз сказал, как ему было важно остаться в «Питтсбурге» и что Кросби и Летанг — его близкие друзья вот уже 16 лет.

Евгений Малкин

Евгений Малкин

Фото: nhl.com

«Вашингтон Кэпиталз»: з. Александр Алексеев (травмирован, тренируется индивидуально), з. Дмитрий Орлов, н. Александр Овечкин, н. Евгений Кузнецов

Ряды российской делегации в столичной команде поредели прошедшим летом. После серии объективно неудачных сезонов в стане «Вашингтона» устали ждать улучшения игры от своей вратарской бригады последних лет – россиянин Илья Самсонов и чех Витек Ванечек сменили команды, а на их места в «Кэпиталз» пришли другие голкиперы.

Не увидим в тренировочном лагере столичных на этот раз мы и защитника Александра Алексеева. В прошлом сезоне 22-летний защитник дебютировал в НХЛ, сыграв единственный матч в регулярке. В новом чемпионате Александр мог побороться за место в основном составе, но травма надолго выбила защитника из тренировочного процесса. Из-за перенесённой операции он пропускает тренинг-кэмп «Вашингтона».

У других россиян из «Кэпиталз» всё стабильно. Александр Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки, а Евгений Кузнецов должен стать большой опорой для своего соотечественника в этом деле. По словам главного тренера Питера Лавиолетта, два россиянина начнут сезон в одном звене, а третий игрок будет определён по итогам выставочных матчей – пока им видится Коннор Браун.

Новость по теме
«У нас закончилось время ожидания». Генменеджер «Вашингтона» — о расставании с Самсоновым

«Бостон Брюинз»: н. Георгий Меркулов

1 января 2016 года нападающий Александр Хохлачёв принял участие в матче регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс». С тех пор ни один российский полевой игрок не выходил на лёд за «Бостон» в матче НХЛ. В воротах команды ещё недолго поиграл Антон Худобин, но и он в скором времени покинул «мишек».

В «Брюинз» вообще максимально неохотно драфтуют наших хоккеистов – последними были Павел Шэн (2018) и Роман Бычков (2019) – поэтому неудивительно, что в прошлом году ни одного россиянина не оказалось в тренинг-кэмпе «мишек». Однако в этом году ситуация чуть изменилась.

В начале апреля «Бостон» заключил контракт новичка с 21-летним нападающим Георгием Меркуловым, начинавшим прошлый сезон в Студенческой лиге Северной Америки, а завершавшим в фарм-клубе «Брюинз» в АХЛ. Сейчас молодой форвард забивал на турнире новичков, произвёл отличное впечатление, но пробиться в основу ему будет очень сложно. Скорее всего, Меркулов начнёт сезон во второй по статусу американской лиге.

Великий Хара завершил карьеру. Он доиграл до 45 благодаря своему фанатизму Великий Хара завершил карьеру. Он доиграл до 45 благодаря своему фанатизму

«Нью-Йорк Рейнджерс»: в. Игорь Шестёркин, н. Артемий Панарин, н. Виталий Кравцов, н. Максим Барбашёв

После вынужденного ухода на пенсию легендарного шведского голкипера Хенрика Лундквиста в прошлом сезоне у «Рейнджерс» была на 100% российская вратарская бригада. Когда Игорь Шестёркин и Александр Георгиев были здоровы, только они попадали в состав на матч среди голкиперов команды. Но летом пути Георгиева и «синерубашечников» разошлись – Александр отправился в стан обладателя Кубка Стэнли «Колорадо» – а проведший феноменальный сезон Шестёркин получил в бэкапы многоопытного словацкого кипера Ярослава Галака.

Игорь Шестёркин

Игорь Шестёркин

Фото: nhl.com

В день открытия лагеря главный тренер Жерар Галлан рассказал, какие сочетания будут наигрываться на старте кэмпа. Вернувшегося в расположение американской команды Виталия Кравцова определили во второе звено к Артемию Панарину, что на бумаге даёт отличные шансы экс-форварду «Трактора» проявить себя с лучшей стороны. Что касается младшего брата Ивана Барбашёва, то он вряд ли надолго задержится в лагере — клуб должен отправить выбранного на последнем драфте НХЛ Максима в юниорскую лигу Канады.

«Рейнджерс» удивили сенсационным решением. Панарина несправедливо прокатили? «Рейнджерс» удивили сенсационным решением. Панарина несправедливо прокатили?

«Нью-Йорк Айлендерс»: в. Илья Сорокин, в. Семён Варламов, з. Александр Романов, н. Никита Сошников, н. Руслан Исхаков

В начале межсезонья ходили упорные слухи, что голкипер Семён Варламов может покинуть Лонг-Айленд и продолжить карьеру в другой команде НХЛ. Однако в один из дней генеральный менеджер «островитян» Лу Ламорелло поставил точку в этом вопросе, заявив, что Варламов не покинет «Айлендерс» этим летом. Так и произошло. В отличие от своих коллег из «Рейнджерс», другие нью-йоркцы сохранили российский дуэт в прежнем виде.

Семён Варламов

Семён Варламов

Фото: nhl.com

Что касается полевых игроков команды, то приобретённый у «Монреаля» защитник Александр Романов будет бороться за место во второй-третьей паре. Нападающий Никита Сошников только позавчера подписал контракт с клубом — одностороннее соглашение рассчитано на 1 год, зарплата минимальная для НХЛ — $ 750 тыс. Последние два сезона Никита отыграл в России не очень ярко, так что на место в составе команды из лучшей лиги мира ему будет рассчитывать тяжело.

22-летний Руслан Исхаков впервые участвует в лагере «Айлендерс», последние два года он провёл в Европе, продемонстрировав хорошие показатели в финском и немецком чемпионатах. Однако вряд ли этого будет достаточно для главной команды, скорее всего, он начнёт новый сезон в АХЛ.

«Филадельфия Флайерз»: з. Иван Проворов, з. Егор Замула, н. Артём Анисимов

22-летний защитник Егор Замула здорово провёл турнир новичков и теперь будет стараться убедить Джона Тортореллу в основном кэмпе. Конкуренция за место в составе в защите у «Филадельфии» есть, так что Егору будет сложно.

34-летний нападающий Артём Анисимов предпринимает наверняка последнюю возможность вернуться за океан. Руку помощи своему старому знакомому протянул новый главный тренер «лётчиков», прекрасно знающий возможности Артёма по совместной работе в «Рейнджерс».

Воспитанник ярославского хоккея подписал пробный контракт с «Филадельфией» и в выставочных матчах постарается оправдать доверие американского тренера. Дополнительным шансом для Артёма стали проблемы со здоровьем у Шона Кутюрье, который с большой степенью вероятности пропустит старт нового сезона.

В НХЛ всё же есть блат? Двое русских получили последний шанс в Америке из-за старых связей В НХЛ всё же есть блат? Двое русских получили последний шанс в Америке из-за старых связей

«Торонто Мэйпл Лифс»: в. Илья Самсонов, н. Семён Дер-Аргучинцев, н. Павел Гоголев, н. Михаил Абрамов (травмирован)

В прошлом сезоне российская делегация в тренировочном лагере «Торонто» состояла из шести нападающих, среди которых выделялась фамилия Никиты Гусева. Сейчас же главная русская интрига — как проявит себя Самсонов и сумеет ли он исправить ошибки далеко не лучшей оборонительной линии «кленовых листьев». Что касается Дер-Аргучинцева и Гоголева, то они в лагере «Торонто» не первый год, но пока всё так же далеки от основы.

Новость по теме
Голкипер Самсонов — об игре «Торонто»: все знают, что это лучшая атакующая команда НХЛ

«Каролина Харрикейнз»: в. Пётр Кочетков, з. Григорий Дронов (просмотровый контракт), н. Василий Пономарёв, н. Александр Пашин, н. Андрей Свечников

У «ураганов» в последние сезоны наметился очевидный крен в сторону подписания игроков из России. На последнем драфте именно «Каролина» оказались наиболее заинтересованным в российских хоккеистах клубом. «Ураганы» потратили на соотечественников Андрея Свечникова четыре своих пика из семи. Вдобавок к этому «Харрикейнз» заключили просмотровый контракт с защитником Григорием Дроновым.

На турнире новичков ярко проявил себя Александр Пашин, сумевший отметиться лакросс-голом, но вряд ли этого будет достаточно, чтобы с ходу пробиться в основной состав команды Рода Бриндамора. Интересно будет посмотреть на голкипера Петра Кочеткова, очень ударно отработавшего весну-лето 2022 года. Сначала Пётр успел дебютировать в плей-офф НХЛ, а затем привёл фарм-клуб «Харрикейнз» к завоеванию Кубка Колдера в АХЛ.

Самым русским клубом НХЛ станет «Каролина»? Там помешаны на драфте наших ребят Самым русским клубом НХЛ станет «Каролина»? Там помешаны на драфте наших ребят

«Коламбус Блю Джекетс»: в. Даниил Тарасов, з. Владислав Гавриков, н. Егор Чинахов, н. Кирилл Марченко

К тройке российских игроков, которые были задействованы «Коламбусом» в прошлом сезоне, сейчас добавился бывший форвард СКА Кирилл Марченко. 22-летний форвард очень ярко проявил себя в турнире новичков, набрав 5 (3+2) очков в трёх матчах в Траверс-Сити. Североамериканские эксперты уже называют Кирилла готовым хоккеистом для игры в НХЛ, но самому Марченко ещё только предстоит оправдать выданные авансы в основном лагере команды, где уже будут находиться все игроки системы «Блю Джекетс».

«Монреаль Канадиенс»: н. Евгений Дадонов

В лагерь «Канадиенс» приглашено 76 игроков, среди которых оказался лишь один представитель России. В итоговом ростере будет Евгений Дадонов, которого летом обменяли из «Вегаса». 33-летний форвард поехал в Канаду в обмен на Ши Уэбера, который фактически завершил карьеру. «Голден Найтс» пошли на данный шаг с целью разгрузить платёжную ведомость команды.

Евгений Дадонов

Евгений Дадонов

Фото: nhl.com

«Нью-Джерси Дэвилз»: з. Никита Охотюк

После обмена Михаила Мальцева в «Колорадо» защитник Никита Охотюк остался последним российским представителем в системе «дьяволов». В конце прошлого сезона, когда «Дэвилз» уже потеряли шансы на плей-офф, защитник успел дебютировать в НХЛ и даже отметился несколькими результативным действиями, среди которых оказалась и первая заброшенная шайба за карьеру в лиге. На прошлой неделе Охотюк сыграл на турнире новичков, где неплохо себя проявил, однако неизвестно, будет ли этого достаточно, чтобы остаться в главной команде.

«Оттава Сенаторз»: з. Никита Зайцев, з. Артём Зуб, н. Егор Соколов

В межсезонье ходили упорные слухи об обмене Никиты Зайцева, однако желающих заполучить защитника не нашлось, по этой причине он всё ещё в команде. Он и Зуб точно начнут сезон в основе, а вот Соколову третий год подряд придётся за неё бороться. Прошлые два сезона он почти полностью провёл в АХЛ.

«Флорида Пантерз»: в. Сергей Бобровский, н. Григорий Денисенко

Прошлый сезон нападающий Григорий Денисенко завершил 13 января, у игрока был перелом коленной чашечки. Восстановление было долгим, но в составе на тренировочный лагерь он есть, значит, здоров и получит шанс побороться за место в основе.

Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

Фото: nhl.com

Голкипера Сергея Бобровского лишний раз представлять вряд ли нужно – один из самых дорогостоящих игроков НХЛ продолжит оставаться первым номером «Пантерз», а конкуренцию ему будет составлять молодой и перспективный американец Спенсер Найт.

Новость по теме
Бобровский сообщил, были ли у него проблемы при пересечении границы России

«Баффало Сэйбрз»: з. Илья Любушкин, з. Всеволод Комаров, н. Александр Кисаков

Год назад «клинки» были ещё одним клубом Восточной конференции, в тренировочном лагере которого не было российских игроков. Сейчас их будет сразу трое. Летом у Александра Кисакова были проблемы с получением визы в США, писали даже, что игрок не сможет приехать в расположение команды раньше декабря.

К счастью для игрока, всё решилось быстрее, и форвард уже в середине сентября был в Баффало. Александр играл в первом звене и забивал на турнире новичков. Теперь интересно будет посмотреть на воспитанника «Динамо» в кэмпе со взрослыми. 18-летний Комаров в прошлом сезоне выступал в лиге Квебека, туда он и отправится после нескольких дней пребывания в лагере. Что касается только подписанного Любушкина, то он точно будет играть в основе «Сэйбрз».

«Детройт Ред Уингз»: н. Кирилл Тютяев (контракт с клубом АХЛ)

22-летний уроженец Екатеринбурга в прошлом году приехал в Северную Америку и сыграл только девять матчей в АХЛ за фарм-клуб «Детройта». В этом году также будет выступать во второй американской лиге — у него одностороннее соглашение с «Грэнд Рэпидс», но в тренировочный лагерь клуба НХЛ всё равно получил приглашение.

Западная конференция

«Аризона Койотс»: в. Иван Просветов

В межсезонье 23-летний голкипер Иван Просветов отказался от предложения ЦСКА и продлил контракт с «Аризоной» (сумма минимальная — $ 750 тыс.). За плечами Ивана уже шесть матчей на уровне НХЛ, но одержать первую победу в сильнейшей лиге мира пока так и не получилось.

Основным вратарём «Аризоны» видится чешский голкипер Карел Веймелка, тогда как основным конкурентом Просветова в лагере в борьбе за пост второго номера будет американец Джон Гиллис. На просмотровом контракте в «Койотс» также находится ещё один вратарь – Кристофер Гибсон.

«Миннесота Уайлд»: н. Кирилл Капризов, н. Владислав Фирстов

Уже вдоволь набравшийся заокеанского опыта и полностью адаптированный к жизни в Миннесоте Кирилл Капризов в межсезонье остался без соотечественника в основном составе команды. «Дикари» расстались с опытным защитником Дмитрием Куликовым, отдав его в «Анахайм Дакс».

Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Фото: nhl.com

В тренировочном лагере «Уайлд» будет присутствовать другой россиянин – нападающий Владислав Фирстов, но вряд ли пути двух наших форвардов надолго пересекутся. Фирстов забивал на турнире новичков за «Уайлд», но не был первой звездой команды. Ему будет сложно выиграть конкуренцию у других молодых проспектов. Вероятно, Владислава быстро отправят в АХЛ.

«Он суперзвезда без поддержки». Капризов – главный русский кандидат на приз MVP НХЛ «Он суперзвезда без поддержки». Капризов – главный русский кандидат на приз MVP НХЛ

«Анахайм Дакс»: з. Павел Минтюков, з. Дмитрий Куликов, з. Дмитрий Осипов (просмотровый контракт)

Как уже было сказано чуть выше, в новом сезоне Куликов будет представлять цвета «Анахайма» за океаном. На первых порах один из самых опытных российских защитников, выступающих за океаном, в тренировочном лагере должен помочь в адаптации другому россиянину – Павлу Минтюкову, на которого «Дакс» потратили свой самый высокий выбор на последнем драфте НХЛ.

Дмитрий Куликов

Дмитрий Куликов

Фото: nhl.com

10-й номер драфта НХЛ — 2022 выступал на турнире новичков, где не провалился, но при этом было заметно, что на взрослом уровне он ещё не готов выступать. Почти наверняка после лагеря (или в ходе него) его отправят в юниорскую лигу Канады, но по ходу сезона, если «Анахайм» будет валиться и потеряет шансы на плей-офф, Минтюкова могут и поднять в основу для осуществления его дебюта в НХЛ.

«Нэшвилл Предаторз»: в. Ярослав Аскаров, н. Яков Тренин, н. Егор Афанасьев

Вратарь Ярослав Аскаров и нападающий Егор Афанасьев превосходно провели турнир новичков. Первый одержал две победы в двух матчах и запомнился классными сейвами. Второй много забивал. Теоретически оба могут побороться за место в составе, однако, вероятнее всего, обоих отправят в АХЛ набираться опыта.

Ситуацию Ярослава осложняет тот факт, что в межсезонье «Предаторз» подписали опытного финна Кевина Ланкинена. И теперь вряд ли в «Нэшвилле» сразу спишут вратаря с зарплатой в $ 1,5 млн в утиль. Скорее всего, Аскаров будет пробиваться в НХЛ, как это ранее сделал Игорь Шестёркин. Успешный сезон в АХЛ должен открыть место Ярославу в основном составе «Предаторз» уже в следующем году.

«Аскаров – вратарь мирового уровня». Как россияне сыграли на турнирах новичков НХЛ «Аскаров – вратарь мирового уровня». Как россияне сыграли на турнирах новичков НХЛ

Тренин достаточно долго не мог договориться о новом контракте с «Предаторз», хотя предыдущий сезон для него стал лучшим в карьере. В итоге он получил двухлетний контракт с зарплатой в $ 1,7 млн. Предстоящий чемпионат — тест для Якова, сможет ли он держать уровень и прогрессировать дальше, чтобы в будущем получить более солидное соглашение. В одном можно не сомневаться — в тренировочный лагерь Тренин приедет сверхмотивированным.

«Сент-Луис Блюз»: в. Вадим Жеренко, н. Павел Бучневич, н. Владимир Тарасенко, н. Никита Александров, н. Алексей Торопченко (травмирован), н. Андрей Баканов, н. Клим Костин

Самый русский клуб НХЛ сейчас — это «Сент-Луис», в тренировочный лагерь которого приглашены сразу шесть российских хоккеистов. Видимо, так работает магия Павла Бучневича, во времена нахождения которого в «Рейнджерс», «синерубашечники» обладали самой большой делегацией из России.

Павел Бучневич

Павел Бучневич

Фото: nhl.com

Был бы в тренинг-кэмпе и нападающий Алексей Торопченко, оставивший очень приятное впечатление в минувшем плей-офф, где воспитанник московского «Динамо» сумел закрепиться в основном составе «блюзменов» на главные матчи сезона. Но сейчас Торопченко, хоть и включён в состав лагеря, играть не готов — форвард восстанавливается после операции на плече. Предварительно будет готов ближе к декабрю.

Железно будут в основе Тарасенко, Бучневич и Барбашëв. Высокие шансы есть у Костина, так как его контракт — односторонний. А вот Александров, Баканов и Жеренко, скорее всего, начнут сезон в АХЛ.

«Виннипег Джетс»: в. Михаил Бердин

В межсезонье были разговоры о том, что 24-летний голкипер не против возвращения в Россию, однако у него на руках был действующий контракт с «Джетс». В прошлом году Бердин играл в АХЛ и был первым голкипером «Манитобы Муз». В этом сезоне Михаил может дебютировать в НХЛ.

Позициям американского вратаря Коннора Хеллебайка в обозримом будущем никто не угрожает, а вот с чехом Давидом Риттихом в какой-то момент времени можно будет и посражаться. За плечами 30-летнего чеха солидный опыт в НХЛ, но в последние сезоны откровенно провальных матчей Давид выдавал намного больше, чем хороших.

«Колорадо Эвеланш»: в. Александр Георгиев, з. Даниил Журавлёв, н. Валерий Ничушкин, н. Михаил Мальцев

Летом в составе действующего чемпионата стало больше россиян. Георгиева видят в «Колорадо» первым номером — и российскому вратарю уже в кэмпе надо оправдывать ожидания. Защитник Журавлёв выступал на турнире новичков, но чем-то ярким не запомнился. Мальцев в своём личном телеграм-канале написал, что ближайшие 20 дней лагеря — одни из самых важных в его карьере. Валерий Ничушкин должен был восстановиться после операции и быть готовым к старту лагеря.

«Ванкувер Кэнакс»: з. Кирилл Кудрявцев, н. Василий Подколзин, н. Андрей Кузьменко, н. Илья Михеев

Год назад в список из 54 хоккеистов вошёл только один российский хоккеист – им был новичок команды Василий Подколзин. Сейчас ситуация совершенно другая. В межсезонье «Кэнакс» интенсивно сработали в плане подписания российских форвардов. И если нападающий Илья Михеев уже давно зарекомендовал себя стабильным игроком уровня НХЛ, то от Андрея Кузьменко пока непонятно чего ожидать.

Андрей Кузьменко

Андрей Кузьменко

Фото: MAKSIM KONSTANTINOV/GETTY IMAGES

Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро рассыпается в комплиментах в адрес одного из лучших игроков КХЛ последних лет, уже сравнивая бросок Кузьменко с самим Овечкиным! Но если в атакующих навыках Андрея никогда не было никаких сомнений, то ещё свежи воспоминания, как в СКА предъявляли претензии форварду за игру в обороне.

А ведь это происходило в России, ещё на уровне КХЛ, тогда как в НХЛ уровень игры совсем иной. Конкуренция среди форвардов в команде очень высокая, и Кузьменко придётся очень сильно поработать над собой, чтобы оправдать слова Будро. Что касается Кудрявцева, то ему всего 18 лет, и его должны будут отправить обратно в юниорскую лигу Канады

Новость по теме
«Он поставит на уши весь город! Его бросок — почти как у Овечкина». Будро — о Кузьменко

«Вегас Голден Найтс»: з. Даниил Чайка, з. Даниил Мироманов, н. Павел Дорофеев, н. Максим Марушев, н. Иван Морозов

Перед стартом лагеря сложно сказать, кто из россиян попадёт в основу «Вегаса». Возможно, что и никто, а все начнут сезон в фарм-клубе. Чайка и Морозов ездили на турнир новичков, но яркой игрой не запомнились.

Мироманов, Дорофеев и Марушев уже имеют опыт выступления в АХЛ, а Даниил и Павел успели даже немного поиграть в НХЛ, но пробиться в основной состав «рыцарей» сейчас им будет очень сложно.

В прошлом сезоне «Вегас» стал одним из главных разочарований в НХЛ, не сумев попасть в плей-офф, обладая при этом отличным подбором хоккеистов. Сменив главного тренера, сейчас «рыцари» будут гореть желанием реабилитироваться за прошлогодний провал. И в такой ситуации им будет не до экспериментов с составом на старте сезона.

НХЛ накрыла волна тренерских отставок. Кто из клубов и зачем начинает новую жизнь? НХЛ накрыла волна тренерских отставок. Кто из клубов и зачем начинает новую жизнь?

«Эдмонтон Ойлерз»: з. Дмитрий Саморуков, н. Матвей Петров

В прошлом сезоне Саморуков получил тяжёлую травму в турнире новичков, сломал челюсть и выбыл из строя на очень длительный срок. После возвращения на лёд Дмитрий дебютировал в НХЛ, но первый матч для него сложился ужасно. Российский защитник умудрился заработать показатель полезности «-2» меньше чем за три минуты игры и был отправлен в АХЛ до конца сезона. В этом году у него также есть шансы сыграть в лучшей лиге мира. Эксперты видят его седьмым-восьмым защитником «Ойлерз». Петров, игравший ранее в юниорской лиге Онтарио, в основу не проходит.

«Даллас Старз»: в. Антон Худобин, з. Артём Грушников, н. Денис Гурьянов

Генменеджер «Старз» Джим Нилл перед открытием лагеря сообщил, что российский голкипер Антон Худобин примет в нём участие, но не сможет играть, так как восстановление после весенней операции ещё не завершено. 19-летний защитник Артём Грушников ездил на турнир новичков, сыграл там надежно и имеет шансы побороться за место в составе «Далласа».

Антон Худобин

Антон Худобин

Фото: nhl.com

«Сан-Хосе Шаркс»: з. Николай Кныжов (травмирован), з. Артём Гурьев, н. Александр Барабанов, н. Евгений Свечников, н. Даниил Гущин

Большое представительство россиян в калифорнийской команде. На текущий момент времени гарантировано место в основе только у Барабанова. По-прежнему не желающий расставаться с заокеанской мечтой старший Свечников, подписавший минимальный контракт, будет бороться за место в четвёртом звене. Определённые шансы зацепиться за основу есть у Гущина и Князева. Что касается травмированного Кныжова, то Николай вернётся в основной состав «акул», как только восстановится после перенесённой операции.

«Русские игроки не сделали ничего плохого». Упрямство европейцев сорвёт планы НХЛ? «Русские игроки не сделали ничего плохого». Упрямство европейцев сорвёт планы НХЛ?

«Калгари Флэймз»: в. Даниил Чечелев, з. Никита Задоров, н. Ян Кузнецов, н. Илья Николаев

По всей вероятности, сезон в основе начнет только защитник Никита Задоров, летом продливший контракт на два года. Остальные россияне не выиграют конкуренцию и будут отправлены в АХЛ.

«Сиэтл Кракен»: нет

Новый клуб Национальной хоккейной лиги летом прошлого года прошёл мимо российских игроков как на драфте расширения, так и на рынке свободных агентов. В результате ни одного россиянина не оказалось в первом в истории американского клуба тренировочном лагере. Спустя год ситуация не изменилась – «кракены» по-прежнему не обращают внимания на российских хоккеистов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022