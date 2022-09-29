«Калагри» всухую переиграл «Эдмонтон», у Никиты Задорова – «+1»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



За победителей отличились Бретт Саттер, Майкл Стоун, Джонатан Юбердо и Маккензи Уигар.



Примечательно, что одна из голевых передач на счету защитника из Беларуси Ильи Соловьёва. За хозяев ещё выступал российский защитник Никита Задоров, его показатель эффективности – «+1». За «Эдмонтон» сыграли россияне Матвей Петров и Дмитрий Саморуков. Их показатели эффективности – «-1».

Ранее состоялся матч между командами «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхоукс», в котором сильнее оказались гости – 4:2. За победителей отличились Дилан Сикура, Лукас Райхель, Джуджкар Хайра и Сэм Лафферти. У хозяев оформил дубль Адам Эрни.