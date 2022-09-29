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«Калагри» всухую переиграл «Эдмонтон», у Никиты Задорова – «+1»

«Калагри» всухую переиграл «Эдмонтон», у Никиты Задорова – «+1»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

За победителей отличились Бретт Саттер, Майкл Стоун, Джонатан Юбердо и Маккензи Уигар.

Примечательно, что одна из голевых передач на счету защитника из Беларуси Ильи Соловьёва. За хозяев ещё выступал российский защитник Никита Задоров, его показатель эффективности – «+1». За «Эдмонтон» сыграли россияне Матвей Петров и Дмитрий Саморуков. Их показатели эффективности – «-1».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
29 сентября 2022, четверг. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Саттер (Стоун) – 27:26 (5x5)   2:0 Стоун (Саттер, Соловьёв) – 36:36 (5x5)   3:0 Уигар (Кадри, Соловьёв) – 56:23 (5x5)   4:0 Юбердо (Тоффоли) – 59:57 (en)

Ранее состоялся матч между командами «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхоукс», в котором сильнее оказались гости – 4:2. За победителей отличились Дилан Сикура, Лукас Райхель, Джуджкар Хайра и Сэм Лафферти. У хозяев оформил дубль Адам Эрни.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
29 сентября 2022, четверг. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Сикура (Хайра, Лафферти) – 00:11 (5x5)   1:1 Эрни (Сёдерблом, Эдвинссон) – 01:27 (5x5)   1:2 Райхель (Корчински, Курашев) – 06:35 (5x5)   2:2 Эрни (Зутер, Линдстрём) – 20:59 (5x5)   2:3 Хайра (Регула, Хейз) – 33:57 (5x4)   2:4 Лафферти – 59:23 (en)
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