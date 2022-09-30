Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виктор Козлов рассказал, благодаря чему «Салават» всухую обыграл «Трактор»

Виктор Козлов рассказал, благодаря чему «Салават» всухую обыграл «Трактор»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Трактором» (3:0). Наставник отметил выступление российского голкипера команды Андрея Кареева, оформившего шат-аут, а также ответил на вопрос, стали ли после двух успешных встреч подряд челябинцы удобным соперником.

«Хорошая игра была с нашей стороны. Отличная поддержка болельщиков «Салавата» в Челябинске. Хорошо начали, много бросали, забили в большинстве. Во втором периоде много на себя поймали, в третьем — поймали соперника на контратаке. Секрет сегодняшней победы — хорошая и надёжная игра в обороне. Ловили на себя броски, отличный матч «на ноль» провёл Андрей Кареев.

Два раза подряд подряд обыграли «Трактор», это теперь удобный соперник для нас? «Трактор» — неудобный соперник. Он может наказать за любую ошибку, как только ты теряешь концентрацию», — приводит слова Козлова официальный сайт уфимцев.

Новость по теме
«Салават Юлаев» всухую обыграл «Трактор», одержав четвёртую победу в пяти матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022