Виктор Козлов рассказал, благодаря чему «Салават» всухую обыграл «Трактор»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Трактором» (3:0). Наставник отметил выступление российского голкипера команды Андрея Кареева, оформившего шат-аут, а также ответил на вопрос, стали ли после двух успешных встреч подряд челябинцы удобным соперником.

«Хорошая игра была с нашей стороны. Отличная поддержка болельщиков «Салавата» в Челябинске. Хорошо начали, много бросали, забили в большинстве. Во втором периоде много на себя поймали, в третьем — поймали соперника на контратаке. Секрет сегодняшней победы — хорошая и надёжная игра в обороне. Ловили на себя броски, отличный матч «на ноль» провёл Андрей Кареев.



Два раза подряд подряд обыграли «Трактор», это теперь удобный соперник для нас? «Трактор» — неудобный соперник. Он может наказать за любую ошибку, как только ты теряешь концентрацию», — приводит слова Козлова официальный сайт уфимцев.