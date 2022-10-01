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Хет-трик Даниила Гущина помог «Сан-Хосе» крупно обыграть «Вегас»

Хет-трик Даниила Гущина помог «Сан-Хосе» крупно обыграть «Вегас»
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся предсезонный матч НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 7:3.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Эрик Карлссон, Мэтт Беннинг, Джона Гаджович, Люк Канин, а также хет-триком отметился российский нападающий Даниил Гущин. Три результативные передачи на свой счёт записал Тимо Майер.

У «Вегаса» в этой встрече одну шайбу забросил Райлли Смит, а также дубль на свой счёт записал Джек Айкел.

Напомним, новый сезон НХЛ начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Победителем прошлого сезона является «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
01 октября 2022, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 7
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Карлссон (Майер, Гертл) – 06:26 (5x5)   1:1 Айкел (Кессел, Теодор) – 18:30 (5x5)   1:2 Гущин (Гертл, Майер) – 25:35 (5x4)   1:3 Беннинг (Майер) – 28:59 (5x5)   1:4 Гаджович – 29:56 (5x5)   2:4 Смит (Стоун, Айкел) – 33:34 (5x4)   2:5 Гущин (Гаджович) – 35:41 (5x5)   3:5 Айкел (Кессел, Смит) – 40:51 (5x5)   3:6 Гущин – 44:37 (5x5)   3:7 Канин (Майер, Карлссон) – 51:48 (5x4)
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