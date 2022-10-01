Хет-трик Даниила Гущина помог «Сан-Хосе» крупно обыграть «Вегас»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся предсезонный матч НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 7:3.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Эрик Карлссон, Мэтт Беннинг, Джона Гаджович, Люк Канин, а также хет-триком отметился российский нападающий Даниил Гущин. Три результативные передачи на свой счёт записал Тимо Майер.

У «Вегаса» в этой встрече одну шайбу забросил Райлли Смит, а также дубль на свой счёт записал Джек Айкел.

Напомним, новый сезон НХЛ начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Победителем прошлого сезона является «Колорадо Эвеланш».