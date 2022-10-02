Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сиэтл Кракен» представил своего нового талисмана по имени Буй

«Сиэтл Кракен» представил своего нового талисмана по имени Буй
Комментарии

Сегодня прошёл предсезонный матч НХЛ между «Сиэтлом» и «Ванкувером», в котором победу одержали хозяева – 4:0. На этой игре был представлен новый маскот команды «Сиэтл» — тролль по имени Буй.

По словам представителей клуба, создатели Буя вдохновлялись знаменитой скульптурой Фремонтского тролля в Сиэтле. Буй изображён как настоящий хоккеист, в хоккейном свитере, со сколотыми зубами и растрёпанными волосами. У него даже есть серьга-якорь, свисающая с левого уха, и щупальца в волосах.

Фото: Официальный «твиттер» НХЛ

«Он живёт под ареной. Его любимая еда — кусок акулы с веточкой кленового листа, и он очень любит музыку. Я думаю, что мы увидим много танцев, битбокса и гранжа, вдохновлённых музыкальной сценой Сиэтла», — цитирует директора по маркетингу «Сиэтла» Кэти Таунсенд Kiro7.com.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022