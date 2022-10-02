«Сиэтл Кракен» представил своего нового талисмана по имени Буй

Сегодня прошёл предсезонный матч НХЛ между «Сиэтлом» и «Ванкувером», в котором победу одержали хозяева – 4:0. На этой игре был представлен новый маскот команды «Сиэтл» — тролль по имени Буй.
По словам представителей клуба, создатели Буя вдохновлялись знаменитой скульптурой Фремонтского тролля в Сиэтле. Буй изображён как настоящий хоккеист, в хоккейном свитере, со сколотыми зубами и растрёпанными волосами. У него даже есть серьга-якорь, свисающая с левого уха, и щупальца в волосах.
Фото: Официальный «твиттер» НХЛ
«Он живёт под ареной. Его любимая еда — кусок акулы с веточкой кленового листа, и он очень любит музыку. Я думаю, что мы увидим много танцев, битбокса и гранжа, вдохновлённых музыкальной сценой Сиэтла», — цитирует директора по маркетингу «Сиэтла» Кэти Таунсенд Kiro7.com.
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