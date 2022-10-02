Нападающий «Русских Витязей» забросил красивейшую шайбу, претендующую на гол сезона в МХЛ
Поделиться
Нападающий клуба МХЛ «Русские Витязи» Александр Мирзабалаев стал автором великолепного по красоте гола в матче с «Крыльями Советов».
Форвард подобрал шайбу у борта недалеко от синей линии соперника, прошёл по краю, обыграл защитника, развернувшись вокруг своей оси, затем уложил голкипера соперника и забросил шайбу в пустой угол ворот. Отметим, что этот гол стал единственным в матче в исполнении хозяев. По итогам встречи победу праздновали «Крылья Советов» со счётом 2:1.
Мирзабалаев в текущем сезоне провёл семь матчей, в которых набрал семь очков — забросил пять шайб и отдал две результативные передачи. Всего в МХЛ форвард выступает второй сезон и в общей сложности имеет на своём счету 27 (15+12) очков за 32 проведённые встречи.
Комментарии
- 2 октября 2022
-
13:33
-
13:00
-
12:39
-
12:00
-
11:57
-
11:22
-
11:00
-
10:36
-
09:39
-
09:20
-
08:34
-
08:19
-
07:30
-
05:35
-
04:32
- 1 октября 2022
-
23:45
-
23:32
-
23:27
-
23:20
-
22:56
-
22:37
-
22:29
-
22:03
-
21:58
-
21:52
-
21:48
-
21:40
-
21:29
-
21:21
-
21:13
-
21:08
-
21:00
-
20:43
-
20:37
-
20:31
Партнерский контент