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Нападающий «Русских Витязей» забросил красивейшую шайбу, претендующую на гол сезона в МХЛ

Нападающий «Русских Витязей» забросил красивейшую шайбу, претендующую на гол сезона в МХЛ
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Нападающий клуба МХЛ «Русские Витязи» Александр Мирзабалаев стал автором великолепного по красоте гола в матче с «Крыльями Советов».

Форвард подобрал шайбу у борта недалеко от синей линии соперника, прошёл по краю, обыграл защитника, развернувшись вокруг своей оси, затем уложил голкипера соперника и забросил шайбу в пустой угол ворот. Отметим, что этот гол стал единственным в матче в исполнении хозяев. По итогам встречи победу праздновали «Крылья Советов» со счётом 2:1.

Мирзабалаев в текущем сезоне провёл семь матчей, в которых набрал семь очков — забросил пять шайб и отдал две результативные передачи. Всего в МХЛ форвард выступает второй сезон и в общей сложности имеет на своём счету 27 (15+12) очков за 32 проведённые встречи.

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