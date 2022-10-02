«Автомобилист» прервал трёхматчевую победную серию, уступив дома «Салавату Юлаеву»

В Екатеринбурге состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Автомобилист» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу со счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) одержали гости.
В первом периоде команды счёт не открыли.
На восьмой минуте второго периода счёт открыл защитник гостей Михаил Науменков с передач Сергея Шмелёва и Павла Коледова.
На шестой минуте третьего периода форвард уфимцев Станислав Бочаров с передачи Сергея Шмелёва сделал счёт 2:0 в пользу «Салавата Юлаева». Спустя две минуты третью шайбу в ворота хозяев забросил Алексей Пустозёров с передачи Данила Башкирова. На последней минуте третьего периода окончательный счёт установил нападающий уфимцев Станислав Бочаров, забив в пустые ворота и оформив дубль.
Отметим, что после поражения «Автомобилист» прервал трёхматчевую победную серию.
Следующий матч «Автомобилист» проведёт на выезде с казанским «Ак Барсом» 4 октября в 19:00 мск. «Салават Юлаев» примет дома омский «Авангард» 4 октября в 17:00 мск.
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