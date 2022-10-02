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«Автомобилист» прервал трёхматчевую победную серию, уступив дома «Салавату Юлаеву»

«Автомобилист» прервал трёхматчевую победную серию, уступив дома «Салавату Юлаеву»
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В Екатеринбурге состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Автомобилист» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу со счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) одержали гости.

В первом периоде команды счёт не открыли.

На восьмой минуте второго периода счёт открыл защитник гостей Михаил Науменков с передач Сергея Шмелёва и Павла Коледова.

На шестой минуте третьего периода форвард уфимцев Станислав Бочаров с передачи Сергея Шмелёва сделал счёт 2:0 в пользу «Салавата Юлаева». Спустя две минуты третью шайбу в ворота хозяев забросил Алексей Пустозёров с передачи Данила Башкирова. На последней минуте третьего периода окончательный счёт установил нападающий уфимцев Станислав Бочаров, забив в пустые ворота и оформив дубль.

Отметим, что после поражения «Автомобилист» прервал трёхматчевую победную серию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Науменков (Коледов, Шмелёв) – 27:02 (5x4)   0:2 Бочаров (Шмелёв) – 45:38 (5x5)   0:3 Пустозёров (Башкиров) – 46:35 (5x5)   0:4 Бочаров (Хмелевски) – 59:10 (en)

Следующий матч «Автомобилист» проведёт на выезде с казанским «Ак Барсом» 4 октября в 19:00 мск. «Салават Юлаев» примет дома омский «Авангард» 4 октября в 17:00 мск.

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