Новичок московского «Динамо» Менелл забил гол в большинстве, реализовав удаление Разина

В Москве на «ВТБ-Арене» проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимает череповецкую «Северсталь». После второго периода счёт 3:2 в пользу хозяев.

На 18-й минуте второго периода «Северсталь» получила командный штраф за разговоры главного тренера Андрея Разина с судьями.

Через четыре секунды большинство реализовал новичок московского «Динамо» Бреннан Менелл, забросив свою первую шайбу за новый клуб.

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Большую часть своей карьеры американский защитник провёл в Американской хоккейной лиге. В АХЛ он выступал за такие команды, как «Айова Уайлд», «Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли Фантомс». За это время Менелл набрал 127 (16+111) очков при показателе полезности «+10». Также на его счету пять матчей в НХЛ за «Миннесоту Уайлд», в которых он не отметился результативными действиями, набрав лишь две минуты штрафа при показателе полезности «+1».



В Континентальной хоккейной лиге, выступая в 2020 году за минское «Динамо», Бреннан набрал 38 (5+33) очков.