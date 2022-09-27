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Кудашов — о Менелле: играет нормально, надеюсь, что будет ещё лучше. Там другой потенциал

Кудашов — о Менелле: играет нормально, надеюсь, что будет ещё лучше. Там другой потенциал
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал игру новичка москвичей Бреннана Менелла.

«Насколько Менелл далёк или близок от своей оптимальной формы и есть ли ему куда добавлять? Вы знаете, мне тяжело ответить на этот вопрос. Если бы я его знал раньше и держал в руках, то мне было бы проще сказать, есть ли ему куда добавлять. Вы правильно сказали, что мы подводили его к дебютной игре, он нормально влился и играет нормально. Но я думаю, что он будет ещё добавлять, потому что потенциал там всё равно другой», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В текущем сезоне Менелл в двух играх набрал одно результативное очко, отдав передачу.

Большую часть своей карьеры американский защитник провёл в Американской хоккейной лиге. В АХЛ он выступал за такие команды, как «Айова Уайлд», «Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли Фантомс». За это время Менелл набрал 127 (16+111) очков при показателе полезности «+10». Также на его счету пять матчей в НХЛ за «Миннесоту Уайлд», в которых он не отметился результативными действиями, набрав лишь две минуты штрафа при показателе полезности «+1».

В Континентальной хоккейной лиге, выступая в 2020 году за минское «Динамо», Бреннан набрал 38 (5+33) очков.

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