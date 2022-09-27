Кудашов — о Менелле: играет нормально, надеюсь, что будет ещё лучше. Там другой потенциал

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал игру новичка москвичей Бреннана Менелла.

«Насколько Менелл далёк или близок от своей оптимальной формы и есть ли ему куда добавлять? Вы знаете, мне тяжело ответить на этот вопрос. Если бы я его знал раньше и держал в руках, то мне было бы проще сказать, есть ли ему куда добавлять. Вы правильно сказали, что мы подводили его к дебютной игре, он нормально влился и играет нормально. Но я думаю, что он будет ещё добавлять, потому что потенциал там всё равно другой», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В текущем сезоне Менелл в двух играх набрал одно результативное очко, отдав передачу.

Большую часть своей карьеры американский защитник провёл в Американской хоккейной лиге. В АХЛ он выступал за такие команды, как «Айова Уайлд», «Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли Фантомс». За это время Менелл набрал 127 (16+111) очков при показателе полезности «+10». Также на его счету пять матчей в НХЛ за «Миннесоту Уайлд», в которых он не отметился результативными действиями, набрав лишь две минуты штрафа при показателе полезности «+1».



В Континентальной хоккейной лиге, выступая в 2020 году за минское «Динамо», Бреннан набрал 38 (5+33) очков.