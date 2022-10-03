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Голевая Дмитрия Куликова не помогла «Анахайму» переиграть «Лос-Анджелес»

Голевая Дмитрия Куликова не помогла «Анахайму» переиграть «Лос-Анджелес»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Единственная шайба гостей была заброшена уже на 42-й секунде матча. Точным выстрелом отметился Рокко Гримальди, а с пасами ему помогли Макс Комтуа и российский защитник Дмитрий Куликов. На 13-й минут счёт сравнял Адриан Кемпе. Ему же ассистировали Анже Копитар и Дрю Дуати. На 20-й минуте Артур Калиев забил решающий гол. Пас ему отдал Ти Джей Тайнэн.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
03 октября 2022, понедельник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Гримальди (Комтуа, Куликов) – 00:42 (5x5)   1:1 Кемпе (Копитар, Даути) – 12:26 (5x4)   2:1 Калиев (Тайнэн) – 19:46 (5x4)

В сезоне-2021/2022 Куликов провёл 80 матчей в регулярном чемпионате и отметился 24 (7+17) очками при показателе полезности «+23», однако не лучшим образом сыграл в плей-офф. Он принял участие только в первой и последней играх серии с «Сент-Луис Блюз», сделал одну голевую передачу и заработал показатель полезности «-4».

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