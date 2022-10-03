«Скорость убивает». Главный тренер ЦСКА высказался о системе игры СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал систему игры СКА.
«Держали в голове, что СКА хорошо обороняется? Все секреты не могу рассказать, но то, что это быстрая команда, — держал в голове. В плане обороны СКА… я придерживаюсь такой мысли: скорость убивает. Были определённые сомнения, волнения, но решили пойти другим путём: мы зашли в зону, мы контролировали шайбу. Повторюсь, технический брак и потеря концентрации. Не распорядились шайбой так, как хотелось бы.
Четыре-шесть моментов и безалаберная игра Полтапова? Вы совершенно правы. Вы не поверите, но я всегда говорю своим ребятам: мы все делаем одно и то же — одно и то же хорошо и одно и то же плохо. Ребята знают свои ошибки, они смотрят свои смены. Они очень образованные люди. Потому что мы иногда задаём им вопросы, и они хотят быть готовы к ответам», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
- 3 октября 2022
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