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Голевая Гурьянова не помогла «Далласу» победить «Колорадо», «Калгари» обыграл «Сиэтл»

Голевая Гурьянова не помогла «Далласу» победить «Колорадо», «Калгари» обыграл «Сиэтл»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

За победителей забивали Арттури Лехконен (дважды) и Эван Родригес. А за хозяев отличился Нильс Лундквист, которому отдал голевой пас российский нападающий Денис Гурьянов.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
04 октября 2022, вторник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Рантанен, Майерс) – 40:54 (5x4)   0:2 Лехконен (Родригес, Мегна) – 52:37 (5x5)   1:2 Лундквист (Сутер, Гурьянов) – 55:24 (5x5)   1:3 Родригес (Макар) – 59:52 (en)

Ранее состоялся матч между командами «Калгари Флэймз» и «Сиэтл Кракен», в котором сильнее оказались хозяева – 4:1. В составе победителей был один россиянин – Никита Задоров. Он заработал за матч коэффициент полезности – «+2».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
04 октября 2022, вторник. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Танев – 07:44 (5x5)   2:0 Стоун (Уигар, Манджапане) – 25:33 (5x4)   3:0 Ханифин (Руни, Коулман) – 35:49 (5x5)   3:1 Бенирс (Веннберг, Данн) – 42:22 (5x4)   4:1 Коулман – 49:32 (5x5)

А также «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 7:2. Российский нападающий проигравшей команды Василий Подколзин очков не набрал, а вот российский защитник хозяев Дмитрий Саморуков отдал одну голевую передачу.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
04 октября 2022, вторник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Холлоуэй (Нурс, Хайман) – 10:39 (5x5)   1:1 Хёгландер (Воланин, Гарланд) – 24:24 (5x4)   2:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 31:50 (5x4)   3:1 Холлоуэй (Бэрри, Шор) – 32:16 (5x5)   3:2 Гарланд (Воланин) – 33:08 (5x5)   4:2 Бэрри (Хайман, Холлоуэй) – 38:48 (5x5)   5:2 Холлоуэй – 57:19 (5x5)   6:2 Фёгеле (Виртанен, Шор) – 58:05 (5x5)   7:2 Фёгеле (Шор) – 58:56 (5x5)
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