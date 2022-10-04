Голевая Гурьянова не помогла «Далласу» победить «Колорадо», «Калгари» обыграл «Сиэтл»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
За победителей забивали Арттури Лехконен (дважды) и Эван Родригес. А за хозяев отличился Нильс Лундквист, которому отдал голевой пас российский нападающий Денис Гурьянов.
Ранее состоялся матч между командами «Калгари Флэймз» и «Сиэтл Кракен», в котором сильнее оказались хозяева – 4:1. В составе победителей был один россиянин – Никита Задоров. Он заработал за матч коэффициент полезности – «+2».
А также «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 7:2. Российский нападающий проигравшей команды Василий Подколзин очков не набрал, а вот российский защитник хозяев Дмитрий Саморуков отдал одну голевую передачу.
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