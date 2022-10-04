Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: у половины команды не было концентрации

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о проигранном матче с ХК «Сочи» (2:4).
«Не получилась у нас сегодня игра. У половины команды не было концентрации, много глупых вещей сделали. Соперник нас наказал. Старались спасти матч, перешли на три звена. Посадили на лавку тех, кто выпадал. Но немножко не хватило нам в концовке, чтобы перевести игру в овертайм. По желанию ребята хотели, но потери концентрации, ошибки глупые – столько подарков сделали сопернику. Трудно ответить про слабое начало. Если бы это была вся команда. У половины команды была концентрация, всё было. Это Дальний Восток, перелёты. Нужно перемалывать, перебарывать себя. Да, легко не будет. Здесь и проявляется сила воли, характер игрока. Хорошо, что у нас во втором периоде нашлись хоккеисты, переломившие игру. Но ряд игроков я так и не увидел до конца матча.
Короткая скамейка у нас оказалась сегодня из тех, кто соответствовал уровню игры. Три звена с натяжкой набралось. У нас есть свежие игроки, дадим им шанс. Я, честно говоря, немного разочарован сегодняшней игрой. Соперник нам был явно по зубам. Не всё получилось у многих сегодня. Никак я команду не взбадривал перед вторым периодом. Команда прислушалась, встрепенулась, нашлись лидеры. Но потеря концентрации, ошибки… Я ряд игроков сегодня просто не узнал, всё было откровенно слабо. Значит, тренерский штаб сделал что-то не так», — цитирует Тамбиева официальный сайт КХЛ.
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