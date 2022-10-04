«Сочи» одержал победу над «Адмиралом» на выезде, взяв реванш за домашнее поражение

Во Владивостоке на «Фетисов-Арене» состоялся матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Адмирал» принимал на своём льду хоккейный клуб «Сочи». Победу одержали гости со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).

В первом периоде на шестой минуте счёт открыл нападающий гостей Артём Николаев с передач Никиты Точицкого и Никиты Зоркина. Спустя пять минут счёт удвоил форвард сочинцев Никита Феоктистов.

На третьей минуте второго периода счёт сократил нападающий хозяев Данил Файзуллин с передач Евгения Грачёва и Артёма Гареева. На 16-й минуте нападающий «Сочи» Никита Попугаев с передач Андрея Алтыбармакяна и Брэндона Гормли сделал счёт 3:1. Эта шайба стала для Попугаева пятой в последних шести матчах. На 19-й минуте второго периода вторую шайбу хозяев забросил Данил Файзуллин с передач Либора Шулака и Колби Уильямса.

На 16-й минуте четвёртую шайбу гостей забросил Андрей Алтыбармакян с передачи Джо Морроу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Адмирал» проведёт дома с ярославским «Локомотивом» 6 октября в 12:30 мск. «Сочи» отправится в гости к хабаровскому «Амуру» 6 октября в 12:00 мск.