Мэтью Барзал заключил новый контракт с «Айлендерс» на восемь лет и $ 73,2 млн

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал заключил новое долгосрочное соглашение с «островитянами», сообщается на официальном сайте команды.
Отмечается, что 25-летний форвард подписал восьмилетний контракт, который вступит в силу с сезона-2023/2024. Как отмечает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере», хоккеист в среднем за сезон будет получать заработную плату в размере $ 9,15 млн. Таким образом, общая сумма сделки составит $ 73,2 млн.
Отметим, что новый сезон Барзал отыграет по контракту с кэпхитом $ 7 млн. Канадец был задрафтован «Айлендерс» в 2015 году в первом раунде под общим 16-м номером, всю карьеру он проводит в «Нью-Йорке».
В прошлом сезоне НХЛ нападающий набрал 59 (15+44) очков в 73 матчах регулярного чемпионата. Барзал стал вторым бомбардиром команды после Брока Нельсона, который также набрал 59 баллов, но провёл на одну встречу меньше, за счёт чего оказался выше канадца.
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