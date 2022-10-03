«Айлендерс» одержали победу над «Филадельфией». У А. Романова – голевой пас

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе «островитян» отличились Кайл Палмьери и Скотт Мейфилд. Автором единственной заброшенной шайбы «лётчиков» стал Тони Деанджело.
22-летний российский защитник «Айлендерс» Александр Романов провёл на льду 18 минут 19 секунд и отметился результативной передачей, завершив игру с коэффициентом полезности «+1». Его соотечественник и одноклубник форвард Никита Сошников за 9.28 очков не набрал, а голкипер Семён Варламов, отыгравший первую половину встречи, отразил 16 бросков из 17.
Единственный российский представитель в составе «Филадельфии» 22-летний защитник Егор Замула отыграл 16 минут и 4 секунды и не отметился результативными действиями, а его показатель полезности – «0».
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