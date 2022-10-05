«Нужно было где-то сохраниться, сесть в оборонку». Зарипов о поражении от «Автомобилиста»
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Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (4:5 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Были нелепые ошибки, нужно было где-то сохраниться, а в каких-то моментах сесть в оборонку после заброшенной шайбы, спокойно доигрывать. Но всё равно искали лазейки, чтобы ещё одну забить. Всё это привело в обратную сторону.
В овертайме чего не хватило? Про овертайм много говорить не буду. Это было такое хитрое решение, которое до этого приводило к положительному результату, а сегодня сыграло не в пользу нас», — передаёт слова Зарипова официальный сайт казанской команды.
41-летний ветеран в текущем сезоне-2022/2023 провёл за «Ак Барс» шесть матчей, в которых набрал два (0+2) очка.
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